Французские туристы спасены с парусника у греческих островов

Авторское право  Michael Svarnias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Svarnias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Ioannis Karagiorgas
Опубликовано
Из-за сломавшейся мачты парусника французские туристы не смогли сами доплыть до берега. Им прислали помощь по воду и воздуху.

Приключение двух французских туристов, шедших на паруснике у берегов греческого Миконоса имело счастливый конец. Из-за сильного ветра у судна сломалась мачта, в итоге лодка оказалась в дрейфующем положении.

Туристы смогли быстро оповестить портовые службы и Объединенный поисково-спасательный координационный центр береговой охраны, которые отправили спасательный катер в море.

Следом к паруснику подошло судно Blue Star Delos, а воздух был поднят вертолет. Туристов переместили на судно, доставили в порт острова Парос и на всякий случай привезли в медцентр. Правда, помощь врачей им не понадобилась.

