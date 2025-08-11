Французские туристы спасены с парусника у греческих островов

РЕКЛАМА

Приключение двух французских туристов, шедших на паруснике у берегов греческого Миконоса имело счастливый конец. Из-за сильного ветра у судна сломалась мачта, в итоге лодка оказалась в дрейфующем положении.

Туристы смогли быстро оповестить портовые службы и Объединенный поисково-спасательный координационный центр береговой охраны, которые отправили спасательный катер в море.

Следом к паруснику подошло судно Blue Star Delos, а воздух был поднят вертолет. Туристов переместили на судно, доставили в порт острова Парос и на всякий случай привезли в медцентр. Правда, помощь врачей им не понадобилась.