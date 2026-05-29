Федеральный судья отказался приостановить действие указа президента Дональда Трампа о создании федерального списка избирателей и ограничении голосования по почте, открыв путь к возможным масштабным изменениям в порядке проведения выборов в США незадолго до промежуточных праймериз в этом году.

Федеральный судья окружного суда США Карл Николс, назначенный Трампом и работающий в Вашингтоне, в среду поздно вечером отклонил ходатайство демократов и правозащитных организаций. Они утверждали, что указ Трампа, скорее всего, будет признан неконституционным, поскольку полномочия устанавливать правила выборов принадлежат штатам и Конгрессу, а не президенту.

Николс согласился с доводами администрации Трампа о том, что блокировать указ преждевременно, так как он еще не начал применяться.

Решение Николса оставляет возможность для дальнейших оспариваний, когда администрация Трампа перейдет к реализации президентского указа.

Отдельный иск с требованием заблокировать указ рассматривается в Бостоне. Независимо от того, насколько оперативно будут действовать власти, никаких изменений в процессе голосования на предварительных выборах пока не ожидается.

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме, 27 мая 2026 года

"Суд признает, что в конечном итоге Почтовая служба может принять окончательные правила, которые напрямую затронут истцов или их членов, или что правительство может разработать списки граждан по штатам, в которых отдельные лица не будут фигурировать из-за конкретных, индивидуальных ошибок", – написал Николс.

"Истцы, разумеется, смогут возобновить свои ходатайства, если и когда эти будущие действия состоятся. До тех пор, однако, истцы не могут доказать, что временный запретительный судебный приказ обоснован".

Администрация Трампа пока не утвердила официальные списки имеющих право голосовать, и те, кто подавал изначальное ходатайство о временной приостановке действия указа, заявили, что вернутся в суд, если администрация двинется в этом направлении.

"Мы готовы возобновить борьбу, если и когда администрация перейдет к следующим шагам", – заявил Хуан Проаньо, исполнительный директор Лиги граждан латиноамериканского происхождения, одной из организаций, обращавшихся к судье Николсу с просьбой о приостановке действия указа.

Трамп подписал указ в марте после того, как поддерживаемый им законопроект о масштабной реформе процедуры голосования застопорился в Конгрессе.

Согласно указу федеральные власти должны были составить список имеющих право голосовать, а Почтовой службе США предписывалось доставлять почтовые бюллетени только тем, кто включен в этот список.

Представители избирательных органов заявляли, что такой подход легко может быть использован в злоупотреблениях и привести к хаосу, а профсоюз работников почты выступил против идеи возложить на почтальонов функцию контроля за бюллетенями.

После поражения на президентских выборах 2020 года кандидату-демократу Джо Байдену Трамп бездоказательно утверждал, что голосование по почте сопряжено с многочисленными случаями мошенничества, и начал федеральное расследование результатов голосования того года, хотя неоднократные проверки и расследования, в том числе проведенные республиканцами, показали отсутствие широкомасштабных фальсификаций.

Избиратель опускает свой бюллетень в ящик в библиотеке Портленда, 19 мая 2026 года

Трамп также заявлял, что хочет "взять под контроль" проведение выборов в районах, контролируемых демократами.

Демократы и правозащитные организации настаивали, что в разгар праймериз и на фоне подготовки штатов к осенним промежуточным выборам судье Николсу необходимо без промедления вынести судебный запрет.

Это уже второй указ Трампа, направленный на реформу выборной системы. Его первый указ, изданный через несколько месяцев после его вступления на второй президентский срок, был заблокирован несколькими федеральными судьями.

Этот указ, среди прочего, предусматривал обязательное предоставление документального подтверждения гражданства при регистрации для участия в голосовании.