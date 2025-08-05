Власти Дании уберут статую русалки c пышной грудью в пригороде Копенгагена

Датское агентство дворцов и культуры потребовало убрать скульптуру "Большая русалка" из форта Драгёр в пригороде Копенгагена, где находятся старые морские укрепления 1910 года постройки.

В ведомстве заявили, что 14-тонная статуя с большой грудью "не вписывается в культурно-историческую среду".

Впервые статую, облик которой придумал датский ресторатор Петер Бех, установили на набережной Лангелиние, неподалеку от знаменитой "Русалочки". Но после нескольких лет критики со стороны местных жителей, в 2018 году, "Большую русалку" перенесли в форт Драгёр, примерно в 15 км к юго-востоку от Копенгагена. Теперь ее планируют убрать и оттуда.

Дебаты по поводу скульптуры вспыхнули с новой силой недавно. Так арт-критик датской газеты Politiken Матиас Крюгер заявил, что статуя "уродливая и порнографическая", а журналистка и священнослужительница Сёрине Готфредсен написала в газете Berlingske, что многие считают русалку "вульгарной, непоэтичной и нежелательной".

"Существование статуи, воплощающей горячую мужскую мечту о том, как должна выглядеть женщина, вряд ли будет способствовать принятию многими женщинами собственного тела", — добавила она.

При этом автор идеи и заказчик статуи Петер Бех назвал критику "чистой чепухой". По его словам, он создал "Большую русалку", потому что часто слышал, что туристы считают "Русалочку" слишком маленькой.

"У русалки совершенно нормальные пропорции относительно ее размера. Конечно, у крупной женщины грудь большая", — сказал он в интервью датскому телеканалу TV 2 Kosmopol, добавив, что скульптура стала благом для района, так как привлекает посетителей.

Его поддержал муниципальный политик Пау Карслунд поддержал это мнение: "Аргумент о том, что статуя якобы уродливая и порнографическая, слишком примитивен. Мы не должны так бояться пары грудей".

"Должны ли обнаженные женские груди иметь специфическую академическую форму и размер, чтобы их можно было показывать на публике?" — выступила против критиков редактор Berlingske Амината Корр Тране, отметив, что пристальное внимание к груди скульптуры напоминает боди-шейминг.

Карслунд призвал перенести статую в парк в близлежащем городе Торнбю, в то время как Бех сказал, что хочет найти способ сохранить статую в Драгёре.

Похожая история произошла в 2023 году в итальянском городе Монополи в регионе Апулия. Скульптура русалки под названием Il Mare ("Море") тоже вызвала критику за "слишком провокационный характер".