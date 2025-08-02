Президент США Дональд Трамп уволил главу правительственного агентства, отвечающего за ежемесячные данные о рабочих местах, после того как отчет показал, что в июле темпы роста занятости замедлились, а в мае и июне были гораздо слабее, чем сообщалось ранее.

В своем посте в социальной сети Трамп заявил, что данные Бюро трудовой статистики (BLS) были подтасованы по политическим мотивам, и сказал, что Эрика МакЭнтарфер, директор агентства, назначенная бывшим президентом Джо Байденом, должна быть уволена.

"Я приказал своей команде уволить эту политическую ставленницу Байдена, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, - заявил Трамп в социальной сети Truth. - Ее заменят кем-то гораздо более компетентным и квалифицированным".

Позже американский лидер написал: "По моему мнению, сегодняшние данные по количеству рабочих мест были сфальсифицированы, чтобы выставить республиканцев и меня в плохом свете".

Хотя Трамп не предоставил никаких доказательств, обвинение в том, что данные были подделаны, было воспринято как бомба, которая угрожает подорвать политическую легитимность экономических данных правительства США.

Экономисты и инвесторы с Уолл-стрит десятилетиями считали эти данные свободными от политической предвзятости.

Поддержка МакЭнтарфер

После первоначального сообщения Трампа министр труда Лори Чавес-Деремер заявила на сайте X, что МакЭнтарфер больше не возглавляет бюро и что обязанности директора будет исполнять Уильям Виатровски, заместитель комиссара.

"Я поддерживаю решение президента заменить комиссара Байдена и гарантировать, что американский народ сможет доверять важным и влиятельным данным, поступающим из BLS", - заявила Чавес-Деремер.

Однако вскоре последовало осуждение. Группа, в которую вошли два бывших комиссара Бюро, в том числе Уильям Бич, назначенный Трампом на эту должность, осудила увольнение МакЭнтарфер. Особенно их возмутило обвинение в том, что данные были изменены по политическим причинам.

"Такое обоснование увольнения доктора МакЭнтарфер не имеет под собой никаких оснований и подрывает доверие к федеральной экономической статистике, которая является краеугольным камнем для принятия разумных экономических решений бизнесом, семьями и политиками", - говорится в заявлении группы "Друзья BLS".

Помимо Бич, заявление подписала Эрика Грошен, комиссар BLS при бывшем президенте Бараке Обаме.

"Увольнение комиссара, когда BLS пересматривает показатели занятости в сторону уменьшения (как это обычно происходит), грозит разрушить доверие к основным американским институтам и всей государственной статистике, - заявил Арин Дубе, экономист из Массачусетского университета в Амхерсте, в своем блоге X. - Я не могу даже выразить, насколько это вредно".

Неутешительные цифры

Пятничный отчет о занятости показал, что в прошлом месяце было создано всего 73 000 рабочих мест, а в мае и июне - на 258 000 рабочих мест меньше, чем предполагалось ранее.

В отчете говорится о том, что экономика резко ослабла за время пребывания Трампа у власти, что соответствует замедлению экономического роста в первой половине года и росту инфляции в июне, который, по-видимому, отражает ценовое давление, вызванное тарифами президента.

"Никто не может так ошибаться? Нам нужны точные данные о количестве рабочих мест, - написал Трамп. - Ее заменят кем-то гораздо более компетентным и квалифицированным. Такие важные цифры, как эта, должны быть честными и точными; ими нельзя манипулировать в политических целях".

Трамп не всегда с таким подозрением относился к ежемесячному отчету о рабочих местах и с энтузиазмом отреагировал после выхода первых майских данных 6 июня, когда первоначально сообщалось, что экономика прибавила 139 000 рабочих мест.

"ОТЛИЧНЫЕ ЦИФРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ РАБОЧИХ МЕСТ, ФОНДОВЫЙ РЫНОК РАСТЕТ!" - написал тогда Трамп.

Позже эта оценка была пересмотрена в сторону уменьшения до 125 000 рабочих мест.