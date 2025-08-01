Израильский учёный: "В Газе происходит геноцид, и Европа обязана его остановить"

Голоса, называющие действия Израиля в Газе "геноцидом", раздаются все чаще: всё больше политиков, правозащитников, историков и экспертов в области права утверждают, что еврейское государство явно стремится уничтожить палестинцев как группу и сделать жизнь в Газе невозможной.

Обвинения растут с тех пор, как в декабре 2023 года Южная Африка подала иск в высшую судебную инстанцию ООН, обвинив Израиль в геноциде, а Тель-Авив отверг это обвинение как "безосновательное".

Euronews побеседовал с Омером Бартовым, деканом факультета изучения Холокоста и геноцида Брауновского университета, входящего в Лигу плюща США. Исследователь утверждает, что происходящее в Газе равносильно геноциду.

В то же время мы обратились за экспертным юридическим мнением к Стефану Талмону, профессору международного права Боннского университета и приглашённому научному сотруднику Оксфордского университета, который утверждает, что геноцида в Газе нет.

Палестинцы осматривают дом соседа, пострадавший от израильского удара по Рафаху, 27 января 2024 года. AP Photo

Доказательство намерения геноцида

Бартов, исследователь геноцида и Холокоста, сначала назвал ответ Израиля на террористические атаки ХАМАС 7 октября "непропорциональным" и даже представляющим собой "военные преступления и преступления против человечности".

Однако к маю 2024 года он изменил свою оценку израильской военной кампании, назвав ее геноцидом, поскольку, по его мнению, появляется всё больше доказательств того, что за действиями Израиля стоял конкретный умысел.

Так, израильская армия приказала палестинцам покинуть Рафах, расположенный на южной оконечности сектора Газа, и переселила их в Маваси - прибрежный район, где практически нет жилья. После этого армия сровняла Рафах с землей.

Израильские праворадикальные активисты, один из которых держит плакат «Газа наша навсегда», участвуют в митинге, призывающем к созданию еврейских поселений в секторе Газа, 30 AP Photo

"Заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху и членов его правительства являются доказательством их намерения уничтожить палестинцев и сделать Газу непригодной для жизни", - сказал Бартов в интервью Euronews.

Израильские чиновники, например, называли палестинцев "человекоподобными животными", а также заявляли, что собираются "превратить Газу в "руины".

Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года , факт геноцида может быть установлен, если существует "намерение уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу".

Судебное преследование виновных в геноциде остается сложным и запутанным делом, и рассмотрение дел в международных судах занимает до 14 лет, как это было в случае с вердиктами по боснийскому геноциду в Сребренице.

В то время как некоторые эксперты считают геноцид "преступлением всех преступлений", другие утверждают, что геноцид - это юридическая категория, которая не должна рассматриваться как более важная, чем военные преступления или преступления против человечности, предостерегая от длительных судебных разбирательств в поисках справедливости.

Гуманитарная помощь сбрасывается с воздуха палестинцам в центральной части Газы, 31 июля 2025 г. AP Photo

"Чтобы доказать факт геноцида, необходимо также показать, что намерение осуществляется и что нет других мотивов, кроме желания уничтожить группу", - пояснил Бартов.

Он также указал на систематические военные операции Израиля, направленные на разрушение "больниц, мечетей, музеев, с целью заставить население уехать", несмотря на то, что "люди не хотят и не могут уехать, и им некуда идти".

Израиль неоднократно отвергал обвинения в проведении геноцидной кампании, заявляя, что его операция направлена исключительно на лишение власти и искоренение ХАМАС. Кроме того, Израиль заявлял, что никогда намеренно не выбирал в качестве мишени мирных жителей, в свою очередь обвиняя ХАМАС в использовании их в качестве живого щита.

По словам Бартова, операция Израиля в Газе отличается от этнической чистки и подтверждает стремление уничтожить палестинцев: "Вы делаете невозможным воссоздание этой группы, и это раздел D Конвенции о геноциде - введение мер, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы".

Он ссылается на недавний 65-страничный доклад израильской НПО "Врачи за права человека", в котором говорится, что действия Израиля в Газе равносильны геноциду.

Палестинцы спешат забрать гуманитарную помощь, сброшенную с воздуха в центральной части сектора Газа, 31 июля 2025 г. AP Photo

В докладе приводятся данные о поразительно высоком числе выкидышей у жительниц Газы, о детях, рождающихся с недостатком веса или недоношенными, о материнской смертности в условиях голода из-за отсутствия медицинской помощи.

Бартов считает, что операция Израиля в Газе будет продолжаться, но не для того, чтобы покончить с ХАМАС, с которым ЦАХАЛ всё ещё борется почти два года, а для того, чтобы очистить Газу от палестинцев, поскольку Израиль больше не принимает идею палестинского государства.

В разделе А той же конвенции говорится, что убийство членов группы с общим намерением уничтожить ее также является геноцидом. В разделе B говорится о нанесении серьёзных телесных или психических повреждений членам группы. Бартов утверждает, что в случае с операцией Израиля в Газе применимы оба пункта.

"Это ясно, речь идет о 60-100 тысячах погибших", - сказал Бартов, упомянув также о 140 тысячах раненых, хронических больных, которые умерли, потому что больницы больше не работают, и палестинцах, измученных голодом.

Бартов отвергает аргумент, что число жертв, опубликованное контролируемым ХАМАС министерством здравоохранения, которое не делает различий между гражданскими лицами и комбатантами, может быть неточным или, как утверждает Израиль, сильно преувеличенным.

Он, как и израильская неправительственная организация B'Tselem, которая также называет действия Израиля в Газе геноцидом, считает цифры ХАМАС "надёжными", "хорошо задокументированными" и даже "устаревшими", поскольку тысячи тел всё ещё остаются под завалами.

"Пусть ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) предоставит свои собственные цифры, они должны допустить иностранную прессу, бремя доказательства лежит на ЦАХАЛ", - настаивает Бартов, добавляя, что число жертв на самом деле не имеет значения для доказательства геноцида.

"В конвенции речь идет об убийстве людей и членов группы, а не об убийстве всех членов группы", - подчеркнул он.

Облегчение гуманитарного кризиса "не имеет значения" для обвинения в геноциде

Прошлые перемирия, на которые согласился Израиль, и недавнее ослабление продовольственной блокады на фоне сообщений о голоде в Газе не меняют обвинения Бартова в геноциде.

Эти перемирия были навязаны Израилю, утверждает он.

"Последнее прекращение огня было навязано президентом Трампом, когда он пришел, и в марте Израиль в одностороннем порядке нарушил режим прекращения огня, в течение нескольких минут убив несколько сотен человек, - объясняет он. - Это не имеет ничего общего с основным намерением (геноцида)... это совсем не то, что делается добровольно".

Палестинцы несут гуманитарную помощь, упавшую в Средиземное море после сброса с воздуха над центральной частью Газы, 29 июля 2025 г. AP Photo

Бартов утверждает, что израильское правительство и Нетаньяху открыто говорят израильской общественности, что они соглашаются на "так называемую гуманитарную паузу", в частности под давлением Трампа, потому что "это меры, которые позволят Израилю продолжать свои операции".

"Тем временем в Газе продолжают убивать палестинцев", - говорит он.

Большинство израильтян "отрицают" происходящее в Газе

Опубликовав свои отчеты в понедельник, израильские НПО "Бецелем" и "Врачи за права человека" также выступили с общим призывом, призвав "израильтян и международное сообщество принять немедленные меры, чтобы остановить геноцид, используя все юридические инструменты, доступные в соответствии с международным правом".

Мы задали вопрос об общественном мнении Израиля Бартову, который сам является гражданином еврейского государства и служил в армии.

"Конечно, они знают, вы не можете не знать, но большинство израильтян не хотят знать, - сказал он. - Вчера на общественном телевидении Kan 11 был необычный репортаж, в котором впервые были показаны кадры голодающих детей в Газе, но затем было сказано, что все это фальшивые новости, и показаны кадры людей, продающих фрукты и овощи на рынке в Газе".

Euronews проверил кадры, показанные на канале Kan 11, но также обнаружил, что израильские СМИ утверждают, что некоторые из фотографий, на которых изображены голодающие палестинские дети, были якобы подделаны.

США и Европа "обязаны" остановить войну в Газе

По мнению Бартова, важно признать то, что Израиль делает в Газе, геноцидом, "потому что все государства, подписавшие Конвенцию о геноциде, включая все европейские страны и Соединенные Штаты, обязаны что-то сделать - предотвратить, остановить и наказать виновных".

Вместо этого, по его словам, США и Европа "остаются соучастниками" происходящего в Газе.

Люди идут по улице, вдоль которой зданий, разрушенных израильскими бомбардировками во время войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, 29 июля 2025 г. AP Photo

"В случае с Германией это особенно ужасно не только потому, что она является крупнейшей европейской державой, основным поставщиком (оружия) Израилю, но и потому, что она делает это во имя Холокоста".

Германия, по его словам, чувствуя ответственность за Холокост, должна предотвращать преступления против человечности и геноцид, но не защищать страну, "которая является правопреемницей Холокоста, в то время как сама осуществляет геноцид".

"Это полное искажение уроков Второй мировой войны, нацизма и Холокоста", - утверждает Бартов.

Страх перед растущим антисемитизмом

Бартов считает, что необходимо принять срочные меры, чтобы остановить насилие в Газе, но одним из долгосрочных последствий, по его мнению, является то, что "Израиль станет государством-изгоем (...), если ему все будет сходить с рук".

"Если кто-то заинтересован в том, чтобы защитить Израиль, помочь ему стать приличным местом, он должен уже сейчас навязать ему меры, которые остановят не только убийства палестинцев, но и стремительную эрозию демократии", - призвал он.

Учёный также выразил опасения по поводу последствий превращения Израиля в государство-изгой для еврейских общин по всему миру, которые, по его словам, будут "серьёзными", указывая на рост антисемитизма.

Палестинцы осматривают место израильской бомбардировки в Муваси, 28 июля 2025 г. AP Photo

Бартов, посвятивший значительную часть своих исследований преступлениям нацистов, также выражает сожаление по поводу того, что учреждения, созданные для увековечения памяти о Холокосте, будь то мемориальные центры или музеи, хранят молчание о Газе.

Их мандат заключается не только в том, чтобы напоминать обществу об ужасах Холокоста, но и в том, чтобы предотвращать будущие злодеяния, способствуя образованию и сохранению памяти.

По его словам, если они не выскажутся, это подорвет их авторитет.

"Они больше не смогут представлять себя ничем иным, как учреждениями, которых интересует только то, что нацисты могли сделать с евреями. Все остальное - не их дело", - говорит учёный.

Можно ли назвать теракты ХАМАСа 7 октября геноцидом?

Отвечая на вопрос, можно ли квалифицировать террористические атаки, совершенные ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которых погибло около 1200 израильтян, как геноцид, Бартов говорит:

"Очевидно, что это было военное преступление. Очевидно, что это было преступление против человечества из-за большого количества убитых гражданских лиц. Нужно будет разбираться, но если это связано с уставом ХАМАС конца 1980-х годов, который является антисемитским, геноцидным документом, то это можно рассматривать как геноцид".

"Я немного скептически отношусь к этому, но, конечно, думаю, что можно привести такой аргумент. Я отношусь к этому скептически, потому что ХАМАС впоследствии выпустил другие документы", - заключил Бартов.