Десятки погибших и пострадавших в результате израильских ударов по Газе

26 человек погибли и 59 числятся пропавшими без вести в результате израильского удара в воскресенье по Бейт-Лахии, на севере Сектора Газа, сообщили палестинские власти. Ещё 12 человек стали жертвами авиаударов по центру Сектора. По резиденции Нетаньяху в Кейсарии были выпущены 3 сигнальные ракеты.

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26 человек погибли и 59 числятся пропавшими без вести в результате израильского удара в ночь на воскресенье по Бейт-Лахии, на севере Сектора Газа, сообщили палестинские власти. Как уточняется, среди погибших были женщины и дети.

Ещё 12 человек стали жертвами израильских авиаударов по центру Сектора - лагерям беженцев Бурейдж и Нусейрат, где были разрушены несколько жилых зданий, а также по главному шоссе Газы. Это уточнили в больнице мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе, куда были доставлены тела погибших, в том числе детей.

Как сообщило палестинское новостное агентство Wafa, похороны жертв состоялись в тот же день.

Согласно последним данным палестинского министрества здравоохранения, за год войны Израиля с ХАМАС погибли по меньшей мере 43 799 человек и более 103 600 получили ранения. Министерство не делает различий между гражданскими лицами и комбатантами, но говорит, что женщины и дети составляют более половины погибших. Около 90% населения Газы, т.е. 2,3 миллиона человек, были вынуждены покинуть свои дома.

Война между Израилем и ХАМАС началась после того, как 7 октября 2023 года палестинские боевики ворвались в Израиль, убив около 1200 человек - в основном мирных жителей - и похитив еще 250. Около 100 заложников до сих пор находятся в Газе, около трети из них считаются погибшими.

Резиденция премьер-министра Израиля атакована сигнальными ракетами

Израильская полиция задержала трёх подозреваемых после того, как по частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кейсария выпустили сигнальные ракеты.

По словам властей, Нетаньяху и его семьи не было в резиденции, никто не пострадал. В прошлом месяце по резиденции был нанесен удар с беспилотника, запущенного "Хезболлах", но Нетаньяху и его семья также находились в отъезде.

Полиция не предоставила подробностей о задержанных, стоявших за ракетами. анонимные официальные источники указали на внутренних критиков политики Нетаньяху. Президент Израиля Исаак Херцог, занимающий в основном церемониальную должность, осудил инцидент и предостерег от "эскалации насилия в общественной сфере".

A destroyed car that was hit by a missile fired from Lebanon on Saturday, in Haifa, northern Israel, Sunday, Nov. 17, 2024. (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Нетаньяху уже несколько месяцев сталкивается с массовыми протестами по поводу его действий в связи с кризисом с заложниками, развязанным нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Критики обвиняют Нетаньяху в провалах в сфере безопасности и разведки, которые позволили совершить нападение, и в том, что он не достиг соглашения с ХАМАС об освобождении десятков заложников, все еще удерживаемых в Газе. Израильтяне вновь вышли на митинг в Тель-Авиве в субботу вечером, требуя прекращения огня для их возвращения.

Папа Франциск: "прислушаются к крику народов, требующих мира"

"Прислушаться к крику народов, требующих мира", - призвал мировых лидеров папа Франциск в ходе воскресной молитвы “Ангелус”.

Понтифик попросил собравшихся на площади Святого Петра молиться о мире в "пострадавшей Украине", в Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане.

Война делает бесчеловечными, побуждает принимать неприемлемые преступления Франциск глава Римско-католической церкви

В новой книге "Надежда никогда не разочаровывает", которая выйдет 19 ноября и частично опубликована в воскресенье итальянской газетой La Stampa, Франциск призвал разобраться, происходит ли в газе геноцид.

Во Всемирный день бедных глава Римско-Католической церкви подчеркнул, что бедные не могут ждать, и призвал собрашихся отказать себе в чём-то, чтобы отдать неимущим. Он поблагодарил епархии и приходы, продвигающие инициативы солидарности с наиболее обездоленными.

Папа Франциск заявил, что присоединится к Церкви Италии, которая в понедельник посвятит день молитве за жертв и переживших насилие. “Каждое насилие - это предательство доверия и жизни”, - заключил он.