Наводнение в Китае: 31 человек погиб в доме для престарелых в пригороде Пекина

Более 30 пожилых людей погибли в доме для престарелых в районе Миюнь пекинского пригорода Тайшитун , затопленном во время сильных штормов в начале этой недели. Об этом сообщили местные власти.

Погибшие - 31 человек - состоавляют почти половину из по меньшей мере 70 жертв экстремальных погодных условий, обрушившихся на столицу Китая и соседние провинции. Всего за несколько днрей в регионе выпала почти годовая норма осадков.

В четверг , объявив о гибели людей, власти принесли публичные извинения, что для Китая редкость.

Паводковые воды поднялись в понедельник, и многие оказались застигнуты врасплох.

"В течение долгого времени этот центр для пожилых людей находился в центре города и был безопасен, поэтому он не был включен в планы по подготовке. Это означает, что в наших планах были упущения", - сказал секретарь партии Миюнь Ю Вэйгуо, назвав этот инцидент "горьким уроком".

В доме престарелых проживали 69 человек, в том числе 55 инвалидов.

Жители деревни с вещами идут мимо солдат, которые направляются людям, оказавшимся в ловушке на дороге, поврежденной наводнением в уезде Миюнь, 29 июля 2025 года. AP Photo

Как сообщает местное издание Caixin, дом располагался на низменном участке возле реки, которая разлилась после необычайно сильных дождей.

Когда в понедельник началось наводнение, в здании находилось 77 человек, включая персонал.

Дом для престарелых попал на кадры, опубликованные государственной телекомпанией CCTV. В репортаже было показано, как спасатели на лодках вытаскивают людей из окон, но не упоминалось о погибших.

"Благодаря многочасовым совместным усилиям им удалось спасти 48 человек", - гласила надпись на кадрах.

Позже городские власти сообщили, что в районе Миюнь погибли 28 человек, но не раскрыли личности погибших.

Государственная цензура Китая ужесточила контроль над информацией после прихода к власти лидера Си Цзиньпина в 2012 году, считая это крайне важным для предотвращения беспорядков. В последние годы цензуре подвергается все большее количество тем - от негативных новостей об экономике до информации о нападениях с применением насилия.

По словам пекинских чиновников, паводковые воды быстро поднялись до 2-х метров в самом глубоком месте.

Одна из жительниц Пекина рассказала, что её 87-летней матери удалось выбраться из центра по уходу за престарелыми в Миюне, сообщает Caixin.

Спасатели застрявшего жителя деревни Люлимяо на окраине Пекина, 30 июля 2025 г. AP Photo

"Она не знает, откуда у нее взялись силы, но ей удалось забраться на подоконник", - сказала она, отметив, что соседка её матери не смогла подняться и утонула.

Власти сообщили, что в Пекине погибли еще 44 человека.

В соседней провинции Хэбэй в четверг власти сообщили еще о 8 погибших, а всего на этой неделе погибло 16 человек.

В северной провинции Шаньси власти сообщили в среду вечером, что 10 человек погибли после того, как микроавтобус, перевозивший сельскохозяйственных рабочих, был смыт проливным дождем.

Четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести, согласно заявлению городских властей, опубликованному через три дня после исчезновения автобуса.