Греция: пропалестинские активисты пытаются воспрепятствовать сходу на берег израильских туристов

Авторское право  Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Petros Karadjias/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ioannis Karagiorgas
Опубликовано
Пропалестинские активисты снова попытались помешать высадке на греческом острове Крит израильских туристов, совершающих круиз на лайнере CROWN IRIS. ранее подобные акции прошли на Сиросе и Родосе.

Во вторник лайнер зашел в порт популярного города Айос Николаос, здесь его ждали несколько десятков демонстрантов с палестинскими флагами и транспарантами.

Местные власти, наученные горьким опытом острова Сирос, на котором туристы так и не высадились, поскольку капитан лайнера распорядился поднять якорь по соображениям безопасности, приняли меры. Отряды спецназа оттеснили протестующих, чтобы обеспечить высадку израильтян, был применён слезоточивый газ. Тем не менее когда автобусы с туристами отъезжали, протестующие освистывали их и бросали бутылки.

За день до того на острове Родос 8 пропалестинских активистов были задержаны в ходе такой же манифестации. Среди них - Евангелия Панаи (Ευαγγελία Παναή), бывшая муниципальная советница Родоса и представительница левой партии "Путь к свободе".

Рассмотрение их дел отложено до 1 августа, так как задержанные должны предоставить видеозаписи столкновений с полицией, поскольку Евангелия Панаи заявила о неправомерном насилии со стороны сил правопорядка.

Министерство иностранных дел Израиля повысило уровень угрозы поездок в Грецию до второго, рекомендуя "повышенные меры предосторожности" при визитах.

Владельцы магазинов в порту Крита и других греческих островов выражают недовольство сложившейся ситуацией.

Примечательно, что во время подхода круизного лайнера его также сопровождали катера береговой охраны, опасаясь возможного инцидента, связанного с безопасностью.

В Греции пообещали ввести специальный закон для защиты израильских туристов. В интервью телеканалу Action24 министр по защите граждан Михалис Хрисохоилис заявил, что "любой, кто попытается воспрепятствовать гражданину третьей страны легальной попасть в Грецию, столкнётся с судебным преследованием, в соответствии с законом о борьбе с расизмом".

Следует отметить, что израильские туристы вносят весомый вклад в экономику Греции, особенно в сектор туризма (600 тысяч туристов в год) и недвижимости. Согласно отчётам, граждане Израиля активно инвестируют в жильё на популярных направлениях наряду с покупателями из Китая и Турции.

Дополнительные источники • creta24.gr, fonien.gr

