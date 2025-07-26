Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Не менее 25 человек погибли в секторе Газа

Майсара Адван (слева) скорбит, держа в руках тело своего 11-летнего сына Каиса, погибшего в результате израильского авиаудара по школе в Газе, которая использовалась в качестве убежища, во время Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Это произошло на фоне прекращения Израилем переговоров с ХАМАС по перемирию в Газе.

Не менее 25 человек погибли в ночь на субботу в Газе, заявили в службе скорой помощи анклава. По данным медперсонала больницы "Аш-Шифа", большинство погибло от стрелкового оружия близ КПП "Зиким", где жители Газы ожидали грузовики с гуманитарной помощью.

Times of Israel отмечает, что Армия обороны Израиля не ответила на просьбу прокомментировать последние данные о жертвах среди жителей сектора Газа.

Это произошло на фоне прекращения Израилем переговоров с ХАМАС по перемирию в Газе. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, палестинские боевики не хотят заключать мирное соглашение, и Израиль теперь рассматривает "альтернативные" варианты для достижения своих целей - возвращения заложников из Газы и прекращения правления ХАМАС анклаве.

Президент США Дональд Трамп поддержал Нетаньяху, заявив, что следует активизировать военные действия в секторе Газа, чтобы покончить с ХАМАС.

Тысячи палестинцев рискуют жизнью на фоне голода

Сообщается, что в субботу тысячи палестинцев добрались до КПП "Зиким" на границе с Израилем, рискуя жизнью в поисках еды.

По данным ряда источников, когда гуманитарная помощь пересекает границу, преступные группировки и просто группы людей перехватывают грузовики и забирают груз.

Глава БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что число погибших от голода в секторе Газа продолжает расти, и каждый пятый ребенок в анклаве страдает от истощения.

При этом Израиль заявляет, что пропускает в сектор продовольственную и иную гуманитарную помощь, однако поставкам продовольствия препятствуют ХАМАС и ООН. По данным CNN, в ЦАХАЛ также заявили, что в ближайшее время разрешат Иордании и Объединенным Арабским Эмиратам сбрасывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа на парашютах.

В пятницу лидеры Германии, Франции и Великобритании в совместном заявлении призвали Израиль "немедленно снять ограничения на доставку помощи и срочно позволить ООН и гуманитарным НПО выполнять свою работу, чтобы бороться с голодом в регионе".

