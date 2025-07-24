Военная эскалация на границе Таиланда и Камбоджи: погибли мирные жители

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В четверг Таиланд и Камбоджа обменялись огнем на своей границе в ходе резкой эскалации конфликта, в результате которого погибли по меньшей мере девять мирных жителей.

Обе страны обвинили друг друга в начале военных столкновений и со среды сократили свои дипломатические отношения. Таиланд также закрыл все сухопутные пограничные переходы с Камбоджей. Отношения между соседями по Юго-Восточной Азии резко ухудшились после вооруженного столкновения в мае, в результате которого погиб камбоджийский солдат.

Тайская армия заявила, что больше всего жертв было в провинции Си Са Кет, где шесть человек были убиты в результате стрельбы на автозаправочной станции. По меньшей мере 14 человек получили ранения в трех приграничных провинциях.

Тайская армия заявила, что в четверг нанесла авиаудары по наземным военным объектам в Камбодже, а министерство обороны Камбоджи сообщило, что тайские самолеты сбросили бомбы на дорогу возле древнего храма Преах Вихеар.

Правительства обеих стран заявили, что вынуждены реагировать на действия друг друга.

В среду Таиланд заявил, что закрывает пограничные переходы с Камбоджей из северо-восточных провинций страны, а также отзывает своего посла и высылает камбоджийского дипломата после инцидента, в результате которого тайский солдат потерял ногу, подорвавшись на мине.

В заявлении армии Таиланда говорится, что пять солдат были ранены, когда один из них наступил на мину в приграничном районе.

Инцидент вызвал быструю реакцию правительства Таиланда: исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтхам Вечайчай заявил, что министерство иностранных дел заявит Камбодже официальный протест, и будут рассмотрены дальнейшие меры.

Инцидент с миной в среду произошел через неделю после того, как еще трое тайских солдат получили ранения, наступив на мину и потеряв ногу в другом районе на границе, где есть несколько небольших участков, на которые претендуют обе страны.

Власти Таиланда утверждают, что мины были установлены недавно на путях, которые по взаимному соглашению должны были быть безопасными.

Тайские солдаты осматривают пограничный район в провинции Убон Ратчатхани, где, по данным Королевской армии Таиланда, были обнаружены две противопехотные мины, 20 июля 2025 г. AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

По их словам, мины были российского производства и не относятся к типу тех, что используются таиландскими военными.

В заявлении армии содержится призыв к Камбодже "взять на себя ответственность за этот инцидент, который представляет собой серьезную угрозу миру и стабильности в пограничном регионе между двумя странами".

Камбоджа отвергла тайскую версию событий как "необоснованные обвинения" и отрицает, что установила новые мины вдоль границы, указав, что по всей стране осталось множество неразорвавшихся мин и других боеприпасов - наследие гражданской войны и беспорядков, начавшихся в 1970 году и закончившихся только в 1998 году.

С момента окончания боевых действий около 20 000 камбоджийцев погибли и около 45 000 получили ранения от оставшихся после войны взрывчатых веществ.

Представитель министерства обороны генерал-лейтенант Мали Сочата заявил, что взрыв мины произошел на камбоджийской территории, и обвинил Таиланд в нарушении соглашения от 2000 года "об использовании согласованных путей для патрулирования".

Многие пограничные посты уже были закрыты одной или другой стороной или работали с ограничениями после того, как отношения между соседями ухудшились после вооруженного столкновения 28 мая, в котором один камбоджийский солдат был убит на одном из нескольких небольших спорных участков земли.

Усилиям по разрядке ситуации мешали националистические страсти, разгоревшиеся в обеих странах. Между двумя народами существует историческая вражда.

В Таиланде это имело серьезные политические последствия: в прошлом месяце бывший премьер-министр Паетонгтарн Шинаватра была отстранена от должности после того, как в телефонном разговоре с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, запись которого попала в сеть, критики усмотрели пренебрежительное отношение к военным своей страны.