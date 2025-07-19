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Трамп подал в суд на газету WSJ из-за статьи об "открытке Эпштейну" и требует 10 млрд долларов

Дональд Трамп и Пэм Бонди
Дональд Трамп и Пэм Бонди Авторское право  Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda
Опубликовано
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После недавней статьи WSJ о связях Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном президент США подал против газеты иск на 10 миллиардов долларов

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Министерство юстиции США обратилось в федеральный суд с просьбой снять печать с секретных документов, связанных с делом опального финансиста Джеффри Эпштейна.

Президент Дональд Трамп испытывает растущее давление со стороны своих сторонников после того, как на прошлой неделе минюст объявил, что больше не будет обнародовать никаких доказательств по делу Эпштейна, покончившего с собой в ожидании суда в 2019 году, о секс-торговле.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал раскрыть все записи, касающиеся этого дела, в попытке обеспечить полную прозрачность действий правительства. Администрация даже раздула теорию заговора и пообещала раскрыть правительственные секреты "глубинного государства".

Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн AP/New York State Sex Offender Registry

Однако неожиданное решение, объявленное генеральным прокурором Пэм Бонди, не понравилось сторонникам президента-республиканца, которые обвинили Трампа, ранее имевшего связи с Эпштейном, в личной причастности к уликам.

В четверг американское издание Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Трамп направил Эпштейну поздравительную открытку эротического характера, которая стала частью альбома 2003 года, посвященного 50-летию финансиста.

"С днем рождения - и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом", - говорится в поздравлении с нарисованной обнаженной женщиной, под которым, как сообщается, стоит имя Трампа. Альбом подготовила подруга Эпштейна, британскаяя светская львица Гилейн Максвелл.

Трамп отверг обвинения и настаивает на том, что он не писал это послание, назвав эту историю "ложной, злонамеренной и клеветнической". "Это не мои слова, не то, как я говорю. Кроме того, я не рисую картинки", - добавил он и пообещал подать судебный иск против WSJ.

Ранним утром в субботу Трамп объявил, что подал "мощный" иск на 10 миллиардов долларов против издания, обвинив его репортеров в том, что они "сознательно и безрассудно" опубликовали ложные и клеветнические статьи, причинив "огромный финансовый и репутационный ущерб".

Эта статья также стала одной из основных причин, побудивших Трампа обнародовать судебные документы с показаниями присяжных по делу Эпштейна в отчаянной попытке очистить свое имя от любых причастностей и правонарушений и восстановить связи со своими сторонниками.

Большие жюри решают, достаточно ли доказательств для предъявления обвинения, и их работа засекречена, чтобы защитить репутацию людей, которым в итоге не предъявили обвинения, и побудить неохотно дающих показания свидетелей.

Генеральный прокурор Пэм Бонди
Генеральный прокурор Пэм Бонди Manuel Ceneta/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Стенограммы заседаний Большого жюри, в которых могут содержаться показания свидетелей и другие доказательства, представленные обвинителями, редко публикуются судами, за исключением случаев, когда их необходимо раскрыть в связи с судебным разбирательством.

Даже с одобрения Министерства юстиции могут потребоваться недели или месяцы юридических тяжб, чтобы решить, что можно обнародовать и как защитить свидетелей и другую конфиденциальную информацию о жертвах.

Также маловероятно, что стенограммы предложат какие-либо потрясающие откровения любителям теорий заговора, одержимым делом Эпштейна. Шумиха вокруг "досье Эпштейна" была связана не со стенограммами заседаний большого жюри, а с тысячами других документов, которыми располагает правительство и которые администрация Трампа теперь не собирается обнародовать.

Дональд Трамп
Дональд Трамп Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

После первой неудачной попытки обнародовать файлы Эпштейна в феврале Бонди заявила, что чиновники просеивают "грузовик" ранее скрытых доказательств, переданных Федеральным бюро расследований (ФБР).

После многомесячного изучения доказательств Бонди объявила, что ее Министерство юстиции решило, что "дальнейшее раскрытие информации нецелесообразно и не оправдано". С тех пор она так и не объяснила причину такого решения и в основном отказывалась отвечать на вопросы по этому поводу.

Решение Министерства юстиции запросить стенограммы заседаний Большого жюри дает администрации повод обратиться в суд, чтобы объяснить, почему еще не обнародованы другие материалы, но отказ от обнародования других файлов, находящихся в их распоряжении, скорее всего, только усилит давление на администрацию Трампа.

Дополнительные источники • AP

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