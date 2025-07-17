Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Убийство польского профессора в Афинах раскрыто: его застрелил любовник бывшей жены

Польский профессор стал жертвой вооруженного нападения в Афинах
Польский профессор стал жертвой вооруженного нападения в Афинах Авторское право  ΑΠΕ-ΜΠΕ
Авторское право ΑΠΕ-ΜΠΕ
By Ioannis Giagkinis
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

По подозрению в причастности к убийству польского профессора арестованы 5 человек: зачинщица - его бывшая жена-гречанка, мать их детей, исполнитель - ее нынешний партнер, а также сообщники - болгарин и два албанца

РЕКЛАМА

Убийство 43-летнего польского профессора Калифорнийского университета в Беркли в пригороде Афин Айия Параскеви, произошедшее две недели назад (4 июля), раскрыто: по данным полиции, его предположительно убил любовник его бывшей жены, которого власти считают исполнителем преступления.

Как сообщает APA, полицейские из отдела по борьбе с преступлениями против жизни и личной свободы CID уже приступили к аресту пяти человек.

В частности, по данным полиции, были арестованы бывшая жена жертвы - гречанка и мать их двоих детей - как зачинщица, ее нынешний партнер и трое иностранцев, которые, предположительно, содействовали исполнителю. Это болгарин и два албанца.

Эксперты изучают место преступления
Эксперты изучают место преступления ΑΠΕ-ΜΠΕ

Как и почему произошло убийство

По информации ERT, "нынешний партнер бывшей жены польского профессора якобы вызвался найти киллера для осуществления плана убийства и даже связался с болгарином в Нафплионе, который, однако, отказался от участия и направил его к двум албанцам". Расследование показало, что "именно эти двое албанцев в итоге взялись привезти исполнителя на место убийства в Афинах, точно зная, когда туда прибудет польский профессор, чтобы забрать своих детей". После совершения преступления, согласно результатам расследования властей, "двое албанцев отвезли предполагаемого исполнителя убийства польского профессора обратно в Нафплион, который оставил там свой мобильный телефон, чтобы заявить об алиби, а именно о том, что во время убийства он находился не в Афинах, а в другом месте".

Related

По сообщениям, бывшая жена, которую считают заказчицей убийства, проиграла судебное дело об опеке над двумя детьми бывшей пары, в котором речь шла о том, имеет ли польский профессор и их отец право забрать их с собой в США, где он проживает.

Отталкиваясь от этого факта, а также от того, что у бывших супругов были финансовые разногласия, полицейские власти попытались распутать нить этого странного дела, с самого начала взяв показания у гречанки и рассматривая ее как потенциальную подозреваемую в причастности к этому делу.

Следователи сразу рассматривали бывшую жену убитого как потенциальную подозреваемую
Следователи сразу рассматривали бывшую жену убитого как потенциальную подозреваемую ΑΠΕ-ΜΠΕ

Признание

По данным полиции, женщина пока отрицает свою причастность к убийству, в то время как ее партнер якобы дал признаиельные показания. В то же время подозреваемая сообщила полиции, что орудие убийства, которое до сих пор не найдено, было приобретено в Омонии.

Убийство 43-летнего профессора произошло рано утром 4 июля и с самого начала вызвало интерес общественности, поскольку произошло в людном месте, а личность жертвы не была сразу установлена, так как при погибшем не было документа, удостоверяющего личность, а в базе данных - отпечатков пальцев.

По словам очевидцев, убийца, в черной медицинской маске и черной одежде, подошел к мужчине и выстрелил ему с близкого расстояния в шею и грудь. А затем скрылся пешком в направлении главной площади Айии Параскеви.

Что касается остальных трех человек, которых считают сообщниками, поскольку они якобы арендовали машину, на которой доставили физического преступника на место убийства, а затем помогли ему скрыться, то они утверждают, что не знали о намерениях убийцы.

Сообщники убийцы утверждают, что не знали о его намерениях
Сообщники убийцы утверждают, что не знали о его намерениях ΑΠΕ-ΜΠΕ

Убитый приехал в Афины, чтобы встретиться с детьми

Убитый, Пшемыслав Езиорский, был доцентом в области маркетинга в престижном американском университете Беркли. Он получил степень по экономике в Варшавской школе экономики и докторскую степень в Стэнфордской высшей школе бизнеса и Университете Аризоны.

Согласно его личному веб-сайту, он завоевал репутацию ведущего эксперта в области количественного маркетинга, организации производства и прикладной микроэкономики, а его преподавательские интересы охватывали маркетинговый анализ, искусственный интеллект и цифровой маркетинг. Он получил множество грантов и стипендий и опубликовал статьи в нескольких ведущих научных журналах.

После убийства брат жертвы рассказал, что всего за месяц до этого скончался их отец, и семья уже была глубоко опустошена. Он также рассказал, что Пшемыслав отправился в Грецию, чтобы встретиться со своими детьми, но там, в нескольких шагах от дома, где они остановились, его поджидала смерть.

В то же время семья жертвы запустила онлайн-кампанию по сбору средств , чтобы собрать 95 000 евро на то, чтобы это преступление не осталось безнаказанным и чтобы в Греции была оказана соответствующая юридическая поддержка. За неделю было собрано более 53 000 евро из более чем 250 пожертвований.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Албания: обвиняемый убил судью во время слушания дела

Сотни нацгвардейцев официально развёрнуты в Вашингтоне

Разрушительные лесные пожары в Южной Европе