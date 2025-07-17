РЕКЛАМА

Убийство 43-летнего польского профессора Калифорнийского университета в Беркли в пригороде Афин Айия Параскеви, произошедшее две недели назад (4 июля), раскрыто: по данным полиции, его предположительно убил любовник его бывшей жены, которого власти считают исполнителем преступления.

Как сообщает APA, полицейские из отдела по борьбе с преступлениями против жизни и личной свободы CID уже приступили к аресту пяти человек.

В частности, по данным полиции, были арестованы бывшая жена жертвы - гречанка и мать их двоих детей - как зачинщица, ее нынешний партнер и трое иностранцев, которые, предположительно, содействовали исполнителю. Это болгарин и два албанца.

Эксперты изучают место преступления ΑΠΕ-ΜΠΕ

Как и почему произошло убийство

По информации ERT, "нынешний партнер бывшей жены польского профессора якобы вызвался найти киллера для осуществления плана убийства и даже связался с болгарином в Нафплионе, который, однако, отказался от участия и направил его к двум албанцам". Расследование показало, что "именно эти двое албанцев в итоге взялись привезти исполнителя на место убийства в Афинах, точно зная, когда туда прибудет польский профессор, чтобы забрать своих детей". После совершения преступления, согласно результатам расследования властей, "двое албанцев отвезли предполагаемого исполнителя убийства польского профессора обратно в Нафплион, который оставил там свой мобильный телефон, чтобы заявить об алиби, а именно о том, что во время убийства он находился не в Афинах, а в другом месте".

По сообщениям, бывшая жена, которую считают заказчицей убийства, проиграла судебное дело об опеке над двумя детьми бывшей пары, в котором речь шла о том, имеет ли польский профессор и их отец право забрать их с собой в США, где он проживает.

Отталкиваясь от этого факта, а также от того, что у бывших супругов были финансовые разногласия, полицейские власти попытались распутать нить этого странного дела, с самого начала взяв показания у гречанки и рассматривая ее как потенциальную подозреваемую в причастности к этому делу.

Следователи сразу рассматривали бывшую жену убитого как потенциальную подозреваемую ΑΠΕ-ΜΠΕ

Признание

По данным полиции, женщина пока отрицает свою причастность к убийству, в то время как ее партнер якобы дал признаиельные показания. В то же время подозреваемая сообщила полиции, что орудие убийства, которое до сих пор не найдено, было приобретено в Омонии.

Убийство 43-летнего профессора произошло рано утром 4 июля и с самого начала вызвало интерес общественности, поскольку произошло в людном месте, а личность жертвы не была сразу установлена, так как при погибшем не было документа, удостоверяющего личность, а в базе данных - отпечатков пальцев.

По словам очевидцев, убийца, в черной медицинской маске и черной одежде, подошел к мужчине и выстрелил ему с близкого расстояния в шею и грудь. А затем скрылся пешком в направлении главной площади Айии Параскеви.

Что касается остальных трех человек, которых считают сообщниками, поскольку они якобы арендовали машину, на которой доставили физического преступника на место убийства, а затем помогли ему скрыться, то они утверждают, что не знали о намерениях убийцы.

Сообщники убийцы утверждают, что не знали о его намерениях ΑΠΕ-ΜΠΕ

Убитый приехал в Афины, чтобы встретиться с детьми

Убитый, Пшемыслав Езиорский, был доцентом в области маркетинга в престижном американском университете Беркли. Он получил степень по экономике в Варшавской школе экономики и докторскую степень в Стэнфордской высшей школе бизнеса и Университете Аризоны.

Согласно его личному веб-сайту, он завоевал репутацию ведущего эксперта в области количественного маркетинга, организации производства и прикладной микроэкономики, а его преподавательские интересы охватывали маркетинговый анализ, искусственный интеллект и цифровой маркетинг. Он получил множество грантов и стипендий и опубликовал статьи в нескольких ведущих научных журналах.

После убийства брат жертвы рассказал, что всего за месяц до этого скончался их отец, и семья уже была глубоко опустошена. Он также рассказал, что Пшемыслав отправился в Грецию, чтобы встретиться со своими детьми, но там, в нескольких шагах от дома, где они остановились, его поджидала смерть.

В то же время семья жертвы запустила онлайн-кампанию по сбору средств , чтобы собрать 95 000 евро на то, чтобы это преступление не осталось безнаказанным и чтобы в Греции была оказана соответствующая юридическая поддержка. За неделю было собрано более 53 000 евро из более чем 250 пожертвований.