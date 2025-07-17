Экстремальные погодные явления в Венгрии вызваны изменением климата - эксперт

РЕКЛАМА

Планету сотрясают природные катаклизмы. В нескольких штатах США произошли мощные наводнения. Что касается Старого Света - одни страны столкнулись с волнами аномальной жары, а другие с ураганами.

Сильнейший за последнее время шторм пережила Венгрия. Ветер, порывы которого достигали 130 километров в час, валил деревья и срывал крыши домов. Стихия парализовала железнодорожное и авиационное сообщение. Без электричества остались более 360 тысяч домохозяйств.

Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий заявил, что служба никогда не получал столько сигналов тревоги и просьб о помощи.

Имре Дока, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий: "В связи с ураганами, прошедшими в последние несколько дней, пожарные команды работали в 12 000 пунктах. Ветер повалил деревья и повредил здания. Упавшие деревья, в том числе вблизи высоковольтных линий электропередачи, было необходимо убрать".

По мере того как год от года последствия изменения климата становятся все более очевидными, растет и причиняемый стихией ущерб. По словам сотрудника метеорологического факультета одного из ведущих университетов Венгрии ELTE, лето со временем станет экстремальным — периоды адской жары будут чередоваться с проливными дождями.

Петер Сабо, климатолог: "Мы четко видим, и об этом говорят цифры, что частота и интенсивность тепловых волн увеличилась. Они длятся дольше, а температура становится выше. Параллельно с этим, похоже, увеличивается частота гроз. Также растет продолжительность и интенсивность засух. Таким образом, все три параметра ухудшаются, и это явно связано с изменением климата".

По данным климатологов, Европа нагревается быстрее других континентов. При этом температура здесь повышается примерно в два раза быстрее, чем в среднем в мире. Экстремальная жара подвергает стрессу организм человека и наносит катастрофический ущерб сельскому хозяйству.