Экс-дипломат США: режим в Иране меняется, но не в сторону демократии

Один из лидеров Ирана аятолла Али Хаменеи
Один из лидеров Ирана аятолла Али Хаменеи Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Farhad Mirmohammadsadeghi
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Бывший американский дипломат Алан Эйр считает, что недавний ирано-израильский конфликт приведет к дальнейшей милитаризации Тегерана и снижению влияния реформаторов.

РЕКЛАМА

В Иране уже происходят значительные внутренние перемены после недавнего конфликта с Израилем, считает бывший американский дипломат, член делегации США на переговорах по иранской ядерной программе Алан Эйр.

По его мнению, израильские авиаудары, скорее всего, укрепили позиции сторонников жесткой линии в руководстве Ирана.

Последствия конфликта "скорее всего, сделают нынешний режим более милитаризованным и изолированным", вопреки ожиданиям, что сторонники реформ, включая президента Масуда Пезешкиана, приобретут дополнительное влияние.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли администрация Трампа использовать нынешние условия для достижения дипломатического прогресса, Эйр выразил скептицизм.

"Смена режима в том смысле, в каком ее понимают на Западе, то есть на альтернативную форму правления, более прозападную, маловероятна", - полагает эксперт.

"Реформаторы играют второстепенную роль в Иране, и даже если бы они были сильнее, то не думаю, что у США есть возможность взаимодействовать с ними таким образом, чтобы укрепить их позиции, — сказал Эйр.

У США есть огромные возможности для позитивного влияния на перемены в Иране и укрепления позиций реформаторов путем снятия санкций с Тегерана, однако это вряд ли произойдет, цитирует эксперта Newsweek.

Все козыри у КСИР?

Военные командиры и политики по-прежнему публично клянутся в лояльности аятолле Али Хаменеи.

Более того, призывы к общенациональному восстанию со стороны Израиля и оппозиционных групп за рубежом не были реализованы после окончания конфликта.

Эйр полагает, что именно Корпус стражей исламской революции (КСИР) может воспользоваться будущими изменениями в руководстве Ирана.

Примечательно, что Хаменеи изначально обладал ограниченной властью, но постепенно расширил ее путем назначения лояльных лиц и ограничения доступа к ресурсам, напоминает эксперт.

"Любой, кто сменит Хаменеи, должен будет пройти через тот же процесс. Но новый лидер в краткосрочной перспективе будет очень слаб и неизбежно будет следовать политике Хаменеи. КСИР будет играть ведущую роль в этом вакууме власти", — убежден Эйр.

Бывший дипломат США Алан Эйр
Бывший дипломат США Алан Эйр Euronews

Если преемнику Хаменеи не удастся установить достаточно сильную власть, "вполне вероятно, что руководящая должность станет просто церемониальной, а реальная власть окажется в руках Корпуса".

После ударов США по иранским ядерным объектам президент Дональд Трамп дал понять, что ядерные переговоры с Ираном могут возобновиться, однако отметил, что срочности в этом вопросе нет.

"Они хотели бы вести переговоры. Я не спешу", - сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Хотя Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ 2 июля, иранский президент намекнул на возможную готовность возобновить переговоры с США.

Совместные удары США и Израиля по основным ядерным объектам Ирана, по оценке Пентагона, задержали реализацию программы Тегерана на один-два года.

Поделиться статьей Комментарии

