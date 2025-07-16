Экс-дипломат США: режим в Иране меняется, но не в сторону демократии

РЕКЛАМА

В Иране уже происходят значительные внутренние перемены после недавнего конфликта с Израилем, считает бывший американский дипломат, член делегации США на переговорах по иранской ядерной программе Алан Эйр.

По его мнению, израильские авиаудары, скорее всего, укрепили позиции сторонников жесткой линии в руководстве Ирана.

Последствия конфликта "скорее всего, сделают нынешний режим более милитаризованным и изолированным", вопреки ожиданиям, что сторонники реформ, включая президента Масуда Пезешкиана, приобретут дополнительное влияние.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли администрация Трампа использовать нынешние условия для достижения дипломатического прогресса, Эйр выразил скептицизм.

"Смена режима в том смысле, в каком ее понимают на Западе, то есть на альтернативную форму правления, более прозападную, маловероятна", - полагает эксперт.

"Реформаторы играют второстепенную роль в Иране, и даже если бы они были сильнее, то не думаю, что у США есть возможность взаимодействовать с ними таким образом, чтобы укрепить их позиции, — сказал Эйр.

У США есть огромные возможности для позитивного влияния на перемены в Иране и укрепления позиций реформаторов путем снятия санкций с Тегерана, однако это вряд ли произойдет, цитирует эксперта Newsweek.

Все козыри у КСИР?

Военные командиры и политики по-прежнему публично клянутся в лояльности аятолле Али Хаменеи.

Более того, призывы к общенациональному восстанию со стороны Израиля и оппозиционных групп за рубежом не были реализованы после окончания конфликта.

Эйр полагает, что именно Корпус стражей исламской революции (КСИР) может воспользоваться будущими изменениями в руководстве Ирана.

Примечательно, что Хаменеи изначально обладал ограниченной властью, но постепенно расширил ее путем назначения лояльных лиц и ограничения доступа к ресурсам, напоминает эксперт.

"Любой, кто сменит Хаменеи, должен будет пройти через тот же процесс. Но новый лидер в краткосрочной перспективе будет очень слаб и неизбежно будет следовать политике Хаменеи. КСИР будет играть ведущую роль в этом вакууме власти", — убежден Эйр.

Бывший дипломат США Алан Эйр Euronews

Если преемнику Хаменеи не удастся установить достаточно сильную власть, "вполне вероятно, что руководящая должность станет просто церемониальной, а реальная власть окажется в руках Корпуса".

После ударов США по иранским ядерным объектам президент Дональд Трамп дал понять, что ядерные переговоры с Ираном могут возобновиться, однако отметил, что срочности в этом вопросе нет.

"Они хотели бы вести переговоры. Я не спешу", - сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Хотя Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ 2 июля, иранский президент намекнул на возможную готовность возобновить переговоры с США.

Совместные удары США и Израиля по основным ядерным объектам Ирана, по оценке Пентагона, задержали реализацию программы Тегерана на один-два года.