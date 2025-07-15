Задержан третий участник нападения на мужчину в Торре-Пачеко

Фотография полицейских из Эртзайнца.
Фотография полицейских из Эртзайнца. Авторское право  x: @ertzaintzaEJGV
Авторское право x: @ertzaintzaEJGV
By Maria Muñoz Morillo
Опубликовано Последние обновления
В Стране Басков арестовали подозреваемого, который намеревался бежать во Францию. В Торре-Пачеко продолжаются акции протеста против нелегальной миграции.

Полиция испанского автономного сообщества Страна Басков арестовала в Рентерии (муниципалитет Гипускоа) третьего человека, подозреваемого в причастности к нападению на 68-летнего мужчину в Торре-Пачеко (муниципалитет Мурсия) на прошлой неделе. Жестокое нападение, снятое на видео, было распространено в социальных сетях и привело к антимигрантским выступлениям и беспорядкам.

Мужчина был задержан благодаря наводке, поступившей во все полицейские силы Испании от Гражданской гвардии, которая установила его личность.

Он был обнаружен и арестован в Рентерии, когда собирался сесть на поезд до Ируна. Следователи полагают, что он намеревался отправиться оттуда во Францию.

У задержанного нет заявленного адреса в Торре-Пачеко, он уже находится под стражей Гражданской гвардии. Это арест последнего человека, причастного к жестокому избиению в прошлую среду, поскольку двое других предполагаемых нападавших, - марокканцы и нерезиденты муниципалитета, - уже были арестованы ранее.

Власти выясняют мотив нападения, поскольку злоумышленники не ограбили жертву, они жестоко избили пожилого мужчину. Выясняется также, что трое задержанных делали в мурсийском муниципалитете. За последние дни еще семь человек были арестованы за различные стычки, связанные с преступлениями на почве ненависти, нападениями и общественными беспорядками.

После нескольких дней напряженности и усиленного полицейского присутствия спокойствие возвращается в муниципалитет Торре-Пачеко, где проживают представители более 90 национальностей. По-прежнему проходят акции протеста, в большинстве своем по призыву ультраправых групп, которые выступают против нелегальной иммиграции и требуют усиления безопасности. Со своей стороны, имамы в этом районе просят магрибинцев не принимать участия в беспорядках.

