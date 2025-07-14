Нападение в Торре-Пачеко: антимигрантские выступления, беспорядки и дезинформация

Муниципалитет Торре-Пачеко в испанской провинции Мурсия в последние дни стал национальным центром кризиса, отмеченного ненавистью и дезинформацией. Камни, факелы и расистские прокламации сопровождали ночи напряженности в этом городе, где, по данным городского совета, проживают представители более 90 национальностей. Поводом послужило нападение на пожилого человека, снятое на видео и попавшее в сеть, что привело к волне насилия против иммигрантов.

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68-летнего мужчину избили двое молодых людей, один из которых оказался несовершеннолетним, для видео, которое быстро распространился как часть предполагаемого "челленджа" в соцсетях. Затем последовали три ночи беспорядков, устроенных группами ультрас из других населенных пунктов, что подтвердили местные власти. В районе Сан-Антонио, где проживает много семей мигрантов, бросали камни, зажигали факелы, нападали на помещения, выкрикивали оскорбления.

В настоящее время арестованы восемь человек: пять испанцев и три гражданина стран Магриба, двое из которых непосредственно связаны с первоначальным нападением. Обвинения включают в себя агрессию, нанесение ущерба, нарушение общественного порядка и разжигание ненависти.

Присутствие полиции в Торре-Пачеко усилено: задействовано более 75 полицейских, включая сотрудников Гражданской гвардии, местной полиции и подразделений по борьбе с беспорядками (USECIC и GRS). Благодаря этим силам ситуацию в ночь на воскресенье удалось взять под контроль. По данным RTVE, операция предотвратила повторение столкновений и не позволила ультрас реорганизоваться, чтобы спровоцировать новые беспорядки.

Однако страх сохраняется. "Мигранты не выходят (на улицы). И местные жители тоже", - сказал один из жителей района газете "El País". Многие магазины опустили ставни, а некоторые семьи, в основном марокканского происхождения, решили не отправлять своих детей в школу или даже временно покинуть свои дома.

Роль дезинформации

Гражданская гвардия начала расследование, чтобы установить ответственных за сообщения, которые распространялись по зашифрованным каналам и в социальных сетях с прямыми призывами "охотиться на иммигрантов". Такие платформы, как "VerificaRTVE" и "Newtral", подтвердили, что многие видео, использовавшиеся для оправдания насилия, были старыми, подделанными или откровенно ложными.

Реакция центрального правительства была решительной. Министр по делам миграции Эльма Саис заявила, что "Испания не является страной охоты на иммигрантов", и обвинила ультраправых в разжигании ненависти своими речами. Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в интервью "Cadena SER" назвал Vox ответственной за распространение сообщений, которые "послужили топливом для этой ситуации".

Ультраправая партия Vox получила почти 19% голосов на последних муниципальных выборах в Торре-Пачеко. Партия разместила на своем официальном аккаунте X несколько сообщений, прямо обвиняющих иммигрантов североафриканского происхождения в "терроре". Саис и вице-президент Иоланда Диас обвинили партию в том, что она "поджигает улицы расистскими речами" и "использует боль для раскола". Vox отрицает свою ответственность за беспорядки и требует "жесткой руки против нелегальной иммиграции".

Мэр Торре-Пачеко Педро Анхель Рока усилил меры безопасности и осудил нападения, хотя часть иммигрантской общины жалуется, что реакция властей была вялой. "Мы чувствуем, что мы одни", - сказал "Эль Мундо" один марокканский лавочник.

Торре-Пачеко с экономикой, основанной на интенсивном сельском хозяйстве, исторически характеризовался сосуществованием общин, но также и сильным социальным неравенством. По данным муниципалитета, 32% жителей города - иностранцы, многие из которых заняты в сельском хозяйстве. По словам Мариолы Гевары, представителя правительства Мурсии, операция по обеспечению безопасности будет продолжаться "до тех пор, пока это необходимо", и не исключены новые аресты.