Сирены в разгар лета: Кипр отмечает годовщину госпереворота

В 08.20 утра на всей территории Республики Кипр прозвучали сирены. В этот час 51 год назад начался государственный переворот, приведший к оккупации северной части острова.

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис, который находится в Нью-Йорке на важнейшей кипрской конференции, написал в своем послании по случаю "черной" годовщины: "Сирены звучат снова, заставляя нас помнить о травме, но также и об ответственности сохранить демократию, никогда больше не позволять расколу укорениться на нашей земле. Мы в долгу перед нашей историей. Мы в долгу перед нашими детьми".

Государство, церковь и общество отдают дань памяти тем, кто погиб во время государственного переворота.

Как это было

51 год назад националистический режим "черных полковников" в Афинах решил свергнуть первого президента Кипра архиепископа Макариуса. 15 июля 1974 года солдаты кипрской Национальной гвардии и националисты из организации EOKA, добивавшейся присоединения Кипра к Греции, бросились на штурм президентского дворца в Никосии. Они захватили столичный аэропорт, радиостанцию, президентский дворец, ряд административных учреждений.

Они провозгласили образование "Греческой республики Кипр", а ее президентом - националистически настроенного парламентария, журналиста и газетного издателя Никоса Сампсона.

Через пять дней после переворота под предлогом невозможности мирного урегулирования конфликта и защиты турко-кипрской общины на севере острова Анкара ввела на Кипр свои войска, ознаменовав начало десятилетий турецкой оккупация севера острова, не преодоленной по сей день.

Свергнуты архиепископ Макариос покинув президентский дворец, добрался до Киккского монастыря в горах Троодос, а оттуда - до города Пафос, затем его вывезли с острова вертолетом королевских ВВС Великобритании, где он на некоторое время поселился 19 июля он выступил на заседании Совбеза ООН, обвинив военный режим в Афинах во вторжении на Кипр. 7 декабря 1974 года Макариос вновь был провозглашен президентом Кипра и управлял островом вплоть до смерти в 1977 году.

Две общины острова при международном посредничестве уже длительное время ведут переговоры о воссоединении на основе федеративного государственного устройства.