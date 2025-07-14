Трамп: "США готовы ввести 100 %-ные тарифы в отношении России"

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что заключил сделку с НАТО о покупке оружия, которое будет поставлено Украине, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

"Сегодня мы заключили сделку, согласно которой мы отправим оружие в Украину, а НАТО заплатит за него", - объявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Президент заявил, что новые поставки оружия Киеву будут включать в том числе системы Patriot. По его словам, рассматривается возможность передачи 17 комплексов, а нескольких из них — уже "в ближайшие дни".

По словам Трампа, США готовы ввести 100 %-ные тарифы в отношении России в ответ на незаинтересованность президента Владимира Путина в прекращении войны в Украине, которые могут вступить в силу через 50 дней.

"Мы очень недовольны Россией, и мы введем очень жесткие тарифы... около 100%", - сказал Трамп.

Трамп заявил, что против России могут быть введены вторичные пошлины без одобрения Палаты представителей или Сената.

Отвечая на вопрос о призывах ввести 500%-ный тариф для России, Трамп ответил, что после определенного момента цифра не будет иметь значения и что 100%-ные пошлины будут соответствовать цели.

"Мы потратили 250 миллиардов долларов на эту войну... и мы хотим, чтобы она закончилась. Я разочарован Путиным, потому что еще два месяца назад я думал, что мы договоримся", - добавил он.

Трамп публично выразил раздражение нежеланием президента России Владимира Путина заключить мирное соглашение в Украине, обвинив российского лидера в том, что он "втирает Вашингтону всякую чушь".

"Я очень разочарован президентом Путиным", - сказал Трамп.

"Я думал, что он тот, кто имеет в виду то, что говорит. А он так красиво говорит, а потом по ночам бомбит людей. Нам это не нравится".

По словам Трампа, Москве необходимо вернуть российскую экономику в нормальное русло.

Он считает, что у России "огромный потенциал", и добавляет, что ей следует использовать свои ресурсы для торговли, а не для войны.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Вашингтон отправит Украине через НАТО современное оружие, включая системы противовоздушной обороны Patriot.

Люди смотрят на поврежденный жилой дом после российской авиаудара во Львове, 12 июля 2025 года. AP Photo

Ракетная система Patriot способна обнаруживать и перехватывать широкий спектр приближающихся воздушных целей, в частности баллистические ракеты высокого класса, и считается одной из лучших в мире, в то время как Москва усиливает ночные ракетные атаки и атаки беспилотников в рамках тотальной войны против Украины, которая длится уже четвертый год.

Выступая в четверг на конференции по восстановлению Украины в Риме, президент Владимир Зеленский заявил, что Германия оплатит две системы, а Норвегия согласилась поставить одну.

Другие европейские партнеры также заявили о своей готовности помочь, сказал Зеленский.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что некоторые виды оружия американского производства, которые нужны Украине, уже развернуты у союзников НАТО в Европе.

По его словам, это оружие может быть быстро передано Киеву, а европейские страны будут покупать замену у США.

"Намного быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказывать это на заводе в США и доставлять туда", - сказал Рубио журналистам во время посещения саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.

После неоднократных ударов российских беспилотников и ракет по Киеву власти в пятницу объявили о создании комплексной системы перехвата дронов в рамках проекта под названием "Чистое небо".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в канцелярии в Берлине, 9 июля 2025 г. AP Photo

По словам главы киевской военной администрации Тимура Ткаченко, проект включает в себя инвестиции в размере 260 миллионов гривен (около 5,3 миллиона евро) в беспилотники-перехватчики, обучение операторов и новые мобильные подразделения реагирования.

В понедельник и вторник Рютте будет находиться в Вашингтоне, где проведет переговоры с Трампом, госсекретарем США Марко Рубио, министром обороны США Питом Хегсетом и членами Конгресса.

"У меня будет встреча с генеральным секретарем, который прибудет завтра", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне в воскресенье вечером.

"Но в основном мы собираемся отправить им различные образцы очень сложного (оружия), и они заплатят нам за них 100 %".

В последний раз Трамп и Рютте встречались на саммите НАТО в Брюсселе в конце июня.