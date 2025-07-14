Трамп: "США готовы ввести 100 %-ные тарифы в отношении России"

Трамп публично выразил раздражение нежеланием президента России Владимира Путина достичь мирного соглашения в Украине, обвинив российского лидера в том, что он "втирает Вашингтону всякую чушь".
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что заключил сделку с НАТО о покупке оружия, которое будет поставлено Украине, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.
"Сегодня мы заключили сделку, согласно которой мы отправим оружие в Украину, а НАТО заплатит за него", - объявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Президент заявил, что новые поставки оружия Киеву будут включать в том числе системы Patriot. По его словам, рассматривается возможность передачи 17 комплексов, а нескольких из них — уже "в ближайшие дни".
По словам Трампа, США готовы ввести 100 %-ные тарифы в отношении России в ответ на незаинтересованность президента Владимира Путина в прекращении войны в Украине, которые могут вступить в силу через 50 дней.
"Мы очень недовольны Россией, и мы введем очень жесткие тарифы... около 100%", - сказал Трамп.
Трамп заявил, что против России могут быть введены вторичные пошлины без одобрения Палаты представителей или Сената.
Отвечая на вопрос о призывах ввести 500%-ный тариф для России, Трамп ответил, что после определенного момента цифра не будет иметь значения и что 100%-ные пошлины будут соответствовать цели.
"Мы потратили 250 миллиардов долларов на эту войну... и мы хотим, чтобы она закончилась. Я разочарован Путиным, потому что еще два месяца назад я думал, что мы договоримся", - добавил он.
Трамп публично выразил раздражение нежеланием президента России Владимира Путина заключить мирное соглашение в Украине, обвинив российского лидера в том, что он "втирает Вашингтону всякую чушь".
"Я очень разочарован президентом Путиным", - сказал Трамп.
"Я думал, что он тот, кто имеет в виду то, что говорит. А он так красиво говорит, а потом по ночам бомбит людей. Нам это не нравится".
По словам Трампа, Москве необходимо вернуть российскую экономику в нормальное русло.
Он считает, что у России "огромный потенциал", и добавляет, что ей следует использовать свои ресурсы для торговли, а не для войны.
На прошлой неделе Трамп заявил, что Вашингтон отправит Украине через НАТО современное оружие, включая системы противовоздушной обороны Patriot.
Ракетная система Patriot способна обнаруживать и перехватывать широкий спектр приближающихся воздушных целей, в частности баллистические ракеты высокого класса, и считается одной из лучших в мире, в то время как Москва усиливает ночные ракетные атаки и атаки беспилотников в рамках тотальной войны против Украины, которая длится уже четвертый год.
Выступая в четверг на конференции по восстановлению Украины в Риме, президент Владимир Зеленский заявил, что Германия оплатит две системы, а Норвегия согласилась поставить одну.
Другие европейские партнеры также заявили о своей готовности помочь, сказал Зеленский.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что некоторые виды оружия американского производства, которые нужны Украине, уже развернуты у союзников НАТО в Европе.
По его словам, это оружие может быть быстро передано Киеву, а европейские страны будут покупать замену у США.
"Намного быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказывать это на заводе в США и доставлять туда", - сказал Рубио журналистам во время посещения саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре.
После неоднократных ударов российских беспилотников и ракет по Киеву власти в пятницу объявили о создании комплексной системы перехвата дронов в рамках проекта под названием "Чистое небо".
По словам главы киевской военной администрации Тимура Ткаченко, проект включает в себя инвестиции в размере 260 миллионов гривен (около 5,3 миллиона евро) в беспилотники-перехватчики, обучение операторов и новые мобильные подразделения реагирования.
В понедельник и вторник Рютте будет находиться в Вашингтоне, где проведет переговоры с Трампом, госсекретарем США Марко Рубио, министром обороны США Питом Хегсетом и членами Конгресса.
"У меня будет встреча с генеральным секретарем, который прибудет завтра", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне в воскресенье вечером.
"Но в основном мы собираемся отправить им различные образцы очень сложного (оружия), и они заплатят нам за них 100 %".
В последний раз Трамп и Рютте встречались на саммите НАТО в Брюсселе в конце июня.