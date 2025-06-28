Дональд Трамп обещает перемирие между Израилем и ХАМАС на следующей неделе

По меньшей мере 49 палестинцев погибли в секторе Газа в результате израильских ударов, нанесенных с пятницы на субботу, сообщает Минздрав анклава.

По данным больницы "Шифа" на севере Газы, восемь человек сгорели после израильского обстрела школы в лагере беженцев Джабалия.

В городе Газа после израильского удара спасатели ищут выживших на стадионе, приютившем перемещенных жителей анклава, где погибли 12 человек.

Израильские военные опровергли информацию о том, что солдатам было приказано открыть огонь по безоружным палестинцам, ожидающим помощи в Газе.

Это произошло после многочисленных случаев, когда палестинцы были застрелены и ранены на пути к пунктам выдачи продовольственной помощи. ЦАХАЛ заявил, что расследует эти инциденты.

Между тем Катар отметил, что после завершения конфликта Израиля с Ираном видит "окно возможностей" для сделки по освобождению заложников.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может быть достигнуто в течение следующей недели.

"Мы думаем, что в течение следующей недели добьемся прекращения огня. Мы работаем над ситуацией в секторе Газа и пытаемся решить эту проблему",— сказал Дональд Трамп журналистам.