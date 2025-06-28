Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Дональд Трамп обещает перемирие между Израилем и ХАМАС на следующей неделе

Родственники погибших при израильских авиаударах в Газе
Родственники погибших при израильских авиаударах в Газе
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Жертвами ночных израильских авиаударов стали около 50 палестинцев, сообщает Минздрав Газы. ЦАХАЛ опровергает информацию о приказе военным стрелять по безоружным палестинцам у пунктов выдачи продовольственной помощи

По меньшей мере 49 палестинцев погибли в секторе Газа в результате израильских ударов, нанесенных с пятницы на субботу, сообщает Минздрав анклава.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

По данным больницы "Шифа" на севере Газы, восемь человек сгорели после израильского обстрела школы в лагере беженцев Джабалия.

В городе Газа после израильского удара спасатели ищут выживших на стадионе, приютившем перемещенных жителей анклава, где погибли 12 человек.

Израильские военные опровергли информацию о том, что солдатам было приказано открыть огонь по безоружным палестинцам, ожидающим помощи в Газе.

Это произошло после многочисленных случаев, когда палестинцы были застрелены и ранены на пути к пунктам выдачи продовольственной помощи. ЦАХАЛ заявил, что расследует эти инциденты.

Между тем Катар отметил, что после завершения конфликта Израиля с Ираном видит "окно возможностей" для сделки по освобождению заложников.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может быть достигнуто в течение следующей недели.

"Мы думаем, что в течение следующей недели добьемся прекращения огня. Мы работаем над ситуацией в секторе Газа и пытаемся решить эту проблему",— сказал Дональд Трамп журналистам.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

