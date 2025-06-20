ДР Конго и Руанда подпишут мирное соглашение

РЕКЛАМА

Демократическая Республика Конго и Руанда собираются заключить мирное соглашение. Предварительный текст, составленный при посредничестве США, уже согласован, а церемония подписания ожидается через неделю, 27 июня, в Вашингтоне.

Договор предусматривает прекращение огня, постепенное разоружение группировок, реинтеграцию боевиков и возвращение беженцев.

Конфликт на границе между двумя странами длится фактически уже несколько десятилетий: во второй половине 90-х из-за геноцида в Руанде в Конго бежали тысячи человек. Из-за этого на востоке страны образовались несколько десятков вооружённых группировок, которые вступили в конфликт как с правительством Конго, так и между собой, пытаясь получить доступ к природными ресурсами — золоту, меди, кобальту и литию.

Конго обвиняет Руанду в попытках взять под контроль эти месторождения, в поддержке одной из крупнейших таких групп и заявляет, что в её составе воюют руандийские солдаты. Руанда это категорически отрицает.

Страны неоднократно пытались урегулировать ситуацию, но до сих пор успеха достичь не удавалось.