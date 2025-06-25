Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Свяжитесь с нами
Пожар на Хиосе затухает, мастиковые плантации спасены

Фото из файла - Пожар на Хиосе
Фото из файла - Пожар на Хиосе Авторское право  Pantelis Fykaris/Politischios.gr
Авторское право Pantelis Fykaris/Politischios.gr
By euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ
Опубликовано
По оценкам европейской программы Коперник, на Хиосе уничтожено около 16 тысяч гектаров территории.

С утра среды пожар на острове Хиос, вспыхнувший в прошлое воскресенье и уничтоживший за эти дни тысячи гектаров леса и пахотных земель, начал затухать.

Треть зеленых насаждений Хиоса, по оценкам, обратилась в пепел. Единственным положительным моментом на данный момент является незначительный ущерб, нанесенный мастиковым плантациям острова.

Во вторник вечером сотрудники пожарной службы и добровольцы боролись с огнем в труднодоступном районе Каби. Походным группам удалось сдержать распространение пожара, иначе южному Хиосу и его мастиковым культурам был бы нанесен непоправимый урон.

Утром в среду, с первыми лучами солнца, скоординированный сброс воды продолжился.

Пожарные надеются вскоре полностью ликвидировать последние очаги возгорания и устранить риск повторного возникновения пожаров.

Однако, несмотря на оптимизм, царящий с утра, и на то, что сегодняшняя картина вызывает чувство облегчения, власти остаются начеку, поскольку погодные условия и неконтролируемый характер пожара в последние несколько дней не позволяют успокаиваться.

Сейчас задача состоит в том, чтобы обеспечить защиту пострадавших районов и начать процесс восстановления.

По оценке Copernicus, к концу вторника на Хиосе выгорели около 16 тысяч гектаров земель. Большая часть - лесные массивы, но сильно пострадали и сельскохозяйственные угодья (оливковые рощи и т. д.).

В среду в полдень по запросу Министерства климата и гражданской защиты над территорией, затронутой пожаром, пролетит еще один спутник, полученные данные будут обработаны и к вечеру будет точно известна площадь сгоревших участков.

Дополнительные источники • ALITHIA.GR

