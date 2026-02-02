Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Аргентине горят древние леса национального парка

Лесной пожар в Эль-Хойо, Патагония, Аргентина, в четверг, 8 января 2026 года.
Лесной пожар в Эль-Хойо, Патагония, Аргентина, в четверг, 8 января 2026 года. Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. (Foto AP/Maxi Jonas)
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. (Foto AP/Maxi Jonas)
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Пожарные заявляют, что из-за сокращений последних лет у них нет возможности бороться с масштабными возгораниями

На севере Аргентины лесные пожары уничтожили более 40 тысяч гектаров леса в национальном парке Лос-Алерсес. Он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, возраст некоторых деревьев там превышает две с половиной тысячи лет.

Пожарные заявляют, что у них просто нет сил и средств, чтобы справиться с масштабными возгораниями в труднодоступной местности. Они обвиняют лично президента Аргентины Хавьера Милея, администрация которого, по словам огнеборцев, за последние годы сильно сократила бюджет пожарной службы.

Сейчас зарплата пожарных составляет в эквиваленте около 500 долларов США, что ниже аргентинского прожиточного минимума для семьи из 4 человек.

Эрнан Мондино, пожарный национального парка:

«Сегодня нас, пожарных, 390 человек. Когда администрация президента Милеи пришла к власти, нас было 430. Другими словами, у нас не хватает людей. Многе уходят. Даже прямо сейчас коллеги увольняются, потому что денег просто не хватает. Зарплата низкая».

Пожары на севере Аргентины начались несколько недель назад. Сейчас чрезвычайное положение действует по всей провинции Ла-Пампа и в нескольких округах Патагонии.

Пламенем охвачено более 200 тысяч гектаров лесов и сельхозугодий. Из опасных районов эвакуированы тысячи человек.

Борьбе с огнём мешают сильные ветры и жаркая погода. На помощь пожарным приходят местные жители, использующие подручные инструменты.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

В аргентинской Патагонии вновь вспыхнули лесные пожары, выгорело более 30 тыс. гектаров

Лесной пожар в аргентинской Патагонии выжег более 5 500 гектаров

Цепь взрывов и пожар в промышленной зоне на окраине Буэнос-Айреса