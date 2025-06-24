Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Великобритания запрещает деятельность радикальной группы Palestine Action

Демонстранты кричат и жестикулируют в сторону полицейских во время акции протеста группы "Палестинские действия" в Лондоне, понедельник, 23 июня 2025 года.
Демонстранты кричат и жестикулируют в сторону полицейских во время акции протеста группы "Палестинские действия" в Лондоне, понедельник, 23 июня 2025 года.
Авторское право Frank Augstein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Euronews
Опубликовано
Заявление британского правительства прозвучало на фоне столкновений протестующих в поддержку организации Palestine Action с полицией во время демонстрации в Лондоне.

Великобритания серьезно настроена на запрет деятельности радикальной группы "Палестинское действие" в соответствии с антитеррористическими законами после того, как ее активисты проникли на военную базу и нанесли ущерб двум самолетам.

Эта мера означает, что принадлежность к группе или ее поддержка будет считаться уголовным преступлением, а максимальный срок тюремного заключения составит 14 лет.

В среду двое членов группы проникли на базу Королевских ВВС в Бриз-Нортоне (центральная Англия) и повредили два самолета.

Группа опубликовала видео, на котором видно, как активисты брызгают краской в турбинные двигатели самолетов и повреждают их ломами.

"Позорное нападение на Бриз Нортон... является последним в длинной истории неприемлемого преступного ущерба, нанесенного организацией Palestine Action", - заявила министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер в письменном обращении к парламенту.

По словам Купер, недавние действия группы, включая нападение на оборонный завод в Глазго в 2022 году, привели к ущербу, исчисляемому миллионами фунтов.

"Оборонные предприятия Великобритании жизненно важны для национальной безопасности страны, и правительство не потерпит тех, кто ставит эту безопасность под угрозу", - добавила она.

Заявление Купер прозвучало на фоне столкновений протестующих в поддержку организации Palestine Action с полицией во время демонстрации в центре Лондона.

Организация "Палестинское действие" назвала запрет "неумной реакцией", которую она намерена оспорить. В поддержку выступила и организация Amnesty International, которая обвинила власти в неправильном применении антитеррористического законодательства.

Самолеты с RAF Brize Norton регулярно летают на RAF Akrotiri на Кипре, главную британскую авиабазу для операций на Ближнем Востоке.

С тех пор как начался израильско-иранский конфликт, Великобритания дополнительно направила на Кипр истребители Typhoon и танкеры Voyager для, как выразился Стармер, "поддержки в непредвиденных обстоятельствах".

Правительство заявило, что проект постановления будет представлен в парламент на следующей неделе, и законодателям еще предстоит его утвердить. В список запрещенных в Великобритании радикальных организаций входят около 80 группировок, включая ХАМАС и "Аль-Каиду", а также местные ультраправые группы, такие как National Action.

Дополнительные источники • AP

