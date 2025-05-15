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Великобритания ведет переговоры с "множеством стран" о "центрах возвращения" просителей убежища

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривает с оператором беспилотника в паромном порту в Тиране, Албания, 15 мая 2025 года.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривает с оператором беспилотника в паромном порту в Тиране, Албания, 15 мая 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Estelle Nilsson-Julien
Опубликовано
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Стармер исключил возможность отправки просителей убежища, получивших отказ, в Албанию. Недавно переизбранный премьер-министр этой балканской страны Эди Рама заявил, что подобное соглашение его страны с Италией было "единичным".

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Великобритания намерена отправлять просителей убежища, чье прошение было отклонено, в "центры возвращения" за границей, пока они ожидают депортации, объявил в четверг премьер-министр Кир Стармер.

Во время своего первого официального визита в Албанию Стармер сказал прессе: "Мы ведем переговоры с рядом стран о центрах возвращения, и я считаю их действительно важным нововведением". Он не стал уточнять, какие именно страны он имеет в виду.

Однако Стармер исключил возможность отправки просителей убежища, получивших отказ, в Албанию. Недавно переизбранный премьер-министр этой балканской страны Эди Рама заявил, что подобное соглашение его страны с Италией было "единичным".

Стармер, который находится в Албании для согласования дальнейших мер по борьбе с нелегальной иммиграцией и организованной преступностью, сказал, что эти планы "согласуются" с предыдущей работой Великобритании и Албании по сокращению числа мигрантов, пересекающих Ла-Манш.

Правительство Стармера назвало сотрудничество между двумя странами успешным и сообщило, что за последние три года число прибывающих на малых судах албанцев сократилось на 95%.

Хотя Албания была исключена из числа потенциальных мест размещения британских "центров возвращения", правительство Великобритании рассматривает возможность отправки просителей убежища в другие страны на Западных Балканах, согласно сообщениям отечественных СМИ.

На этой неделе Стармер представил противоречивые планы по сокращению миграции в Великобританию в правительственной Белой книге по иммиграции и отрицал, что эти планы являются ответом на успех ультраправой партии Reform UK, занимающей жесткую позицию по борьбе с иммиграцией, на недавних местных выборах.

Разработанная Стармером программа "Центр возвращения" прямо направлена на просителей убежища, чьи ходатайства уже были отклонены.

До прихода лейбористов к власти в июле 2024 года правительство консерваторов разработало и потратило значительные средства на планы по отправке просителей убежища в Руанду на время рассмотрения их заявлений.

В феврале 2024 года парламентский Объединенный комитет по правам человека страны постановил, что повторное предложение Руанды несовместимо с обязательствами страны в области прав человека.

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