Вступать или нет в конфликт Израиля с Ираном Трамп решит в течение двух недель

В пятницу утром в Беэр-Шеве и близлежащих городах на юге Израиля прозвучал сигнал тревоги о ракетной атаке из Ирана. Ракета упала между домами, но ущерб все же был причинен. Ночью, по данным ЦАХАЛ, из Ирана были запущены четыре беспилотника. Один был сбит над Хайфой, остальные три перехвачены над районом Мертвого моря.

Израильские ВВС нанесли удар по промышленному парку у города Решт на северо-западе Ирана. Перед этим военные опубликовали в соцсетях предупреждение на фарси о предстоящей атаке, приложив карту с районом удара и призвав жителей срочно эвакуироваться.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение о том, будет ли Вашингтон принимать непосредственное участие в конфликте между Израилем и Ираном. По словам Трампа, двух недель будет достаточно, чтобы решить, возможно ли дипломатическое решение.

Конфликт между Израилем и Ираном длится уже восьмой день. Стороны обмениваются сотнями ракетных ударов. Десятки израильтян погибли в результате трансграничных иранских ударов, в то время как Тегеран сообщает о сотнях жертв.

13 июня Израиль начал наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана. Решение об операции, утверждают в Израиле, было принято для того, чтобы гарантировать существование своего государства, поскольку его все больше беспокоит быстро развивающаяся ядерная программа Ирана.

В четверг ракета попала в район расположения делегаций Европейского союза в Тель-Авиве, сообщили несколько источников, с которыми консультировался Euronews.

Больничный комплекс Сорока после попадания в него иранской ракеты. Беэр-Шева, Израиль, 19 июня 2025 г. Leo Correa/Copyright 2025 The AP All rights reserved

В этом месте находятся несколько европейских посольств, в том числе дипмиссии Нидерландов, Бельгии, Австрии, Северной Македонии и Ирландии, а также центральная железнодорожная станция Тель-Авив-Савидор. Представитель Европейской комиссии сообщил, что сотрудники находятся в безопасности.

"Хотя никто из сотрудников ЕС сегодня не пострадал. Мы с серьезной озабоченностью отмечаем, что дипломатические помещения были повреждены в результате атак со стороны Ирана", - сказал пресс-секретарь.

"Ни при каких обстоятельствах гражданские районы и инфраструктуры, а также иностранный дипломатический персонал и представительства не должны становиться мишенью или подвергаться нападениям".

В четверг министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал одной из целей военной операции против Ирана "прекращение существования" верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Заявление прозвучало после того, как Тегеран нанес ракетные удары по крупной больнице в Беэр-Шеве и жилым домам в окрестностях Тель-Авива. Ранения получили порядка 270 человек.

Израильские военные "получили инструкции и знают, что для достижения всех своих целей этот человек абсолютно не должен продолжать свое существованияе", - сказал Кац.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху умерить свой пыл в конфликте с Ираном. По словам источника в правительстве Германии, Мерц подчеркнул важность "дипломатических решений" для Израиля.

Ожидается, что в пятницу главы МИД Великобритании, Франции и Германии, а также глава внешнеполитической службы Евросоюза проведут в Женеве встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Пациенты больницы Сорока после иранского ракетного удара. Беэр-Шева, Израиль, 19 июня 2025 г. Leo Correa/Copyright 2025 The AP All rights reserved

В эксклюзивном интервью Euronews посол Ирана в ООН Али Бахрани заявил, что в настоящее время приоритет Ирана - "остановить агрессию, прекратить нападения".

"Лично я не могу представить, что в данный момент существует большая вероятность для какой-то дипломатической идеи или инициативы, потому что для нас было бы неуместно думать или говорить в данный момент о чем-либо, кроме как о том, чтобы остановить агрессоров", - отметил Бахрани.

В то же время он заявил, что Израиль не является образованием, "с которым кто-то может вести переговоры", добавив, что ответ Тегерана должен быть решительным, чтобы показать Израилю, что "он не может пересекать красные линии в отношении Ирана".

Бахрани обрушился с критикой на ЕС, заявив, что сообщество несет часть вины за развязывание конфликта.

"Мы считаем, что минимальное, что могут сделать европейцы, - это недвусмысленно осудить Израиль и прекратить его поддержку", - заявил посол и постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрани в интервью Euronews.

Комменитруя возможность участия в конфликте США, Бахрани заявил, что Иран жестко ответит на любое нападение Вашингтона на его территории, добавив, что он не исключает атак на американскую землю.