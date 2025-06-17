Тысячи людей бегут из Тегерана из-за продолжающихся военных действий Израиля

РЕКЛАМА

В столице Ирана Тегеране, где проживает около 10 миллионов человек и который является одним из крупнейших городов на Ближнем Востоке, наблюдается массовое бегство населения на фоне обострения конфликта с Израилем.

В начале вторника некогда оживленный центр города начал пустеть, многие магазины были закрыты, в том числе и исторический Гранд-базар, чего не наблюдалось со времен пика пандемии COVID-19.

В понедельник израильские военные отдали приказ о частичной эвакуации 330 000 человек, проживающих в центре Тегерана, но многие начали покидать город ужепосле нападений в выходные.

На дорогах, ведущих из мегаполиса, образовались многокилометровые пробки, многие направляются в сторону Каспийского моря.

На автозаправочных станциях образовались длинные очереди, жители пытались заправиться, в настоящее время введено ограничение на 25 литров топлива на автомобиль.

В понедельник президент США Дональд Трамп опубликовал на сайте социальных сетей Truth Social сообщение с призывом немедленно эвакуироваться из Тегерана.

"Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - написал Трамп, позже объяснив, что сделал это заявление, потому что он просто хочет, чтобы люди были в безопасности.

Несмотря на растущий отток населения, иранские чиновники утверждали, что ситуация находится под контролем, не давая никаких четких указаний для населения.

Дым поднимается из здания государственного телевидения Ирана после израильского удара по Тегерану, 16 июня 2025 г. AP Photo

Тем временем самолёты с эвакуированными из Израиля людьми приземлились в Словакии и Чехии, которые стали одними из первых стран, репатриировавших своих граждан на фоне эскалации конфликта.

Власти Словакии подтвердили прибытие в понедельник первого эвакуационного рейса, на борту которого находились 73 пассажира, включая 25 словацких туристов и 5 членов семей словацких дипломатов, находящихся в Тель-Авиве.

Польша также объявила о планах по эвакуации своих граждан из Израиля, операции запланированы на среду и четверг.

Индия также эвакуировала неопределенное количество студентов из Тегерана.

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что некоторым гражданам была оказана помощь в выезде из Ирана через границу с Арменией. Тех, кто может организовать собственный транспорт, призвали покинуть страну как можно скорее.

Считается, что около 50 000 израильтян застряли за границей, а по некоторым данным, их число приближается к 100 000.

После закрытия аэропорта Бен-Гурион в пятницу Израиль начал авиаудары по ядерной программе Ирана, и аэропорт был закрыт "до дальнейшего уведомления".

Израильские власти призвали граждан, застрявших за границей, не спешить в Ларнаку или Афины в надежде быстрее вернуться домой, поскольку воздушное пространство Израиля остается закрытым на неопределённый срок как для прилётов, так и для вылетов.

Совет национальной безопасности также выпустил предупреждение о недопустимости попыток добраться до Израиля по суше через Иорданию или Синайский полуостров в Египте: в обеих странах сейчас действует четвертый уровень предупреждения о невыезде, и тем, кто там уже находится, рекомендуется немедленно покинуть страну.

Между тем, рано утром во вторник в Тегеране прогремели два взрыва, и черный дым поднялся из северной части города рядом со штаб-квартирой иранского государственного телевидения и ключевыми правительственными учреждениями.

Иранские власти пока не подтвердили факт нападения.