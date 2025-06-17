Тысячи людей бегут из Тегерана из-за продолжающихся военных действий Израиля

В понедельник израильские военные отдали приказ о частичной эвакуации 330 000 человек, проживающих в центре иранской столицы.
В столице Ирана Тегеране, где проживает около 10 миллионов человек и который является одним из крупнейших городов на Ближнем Востоке, наблюдается массовое бегство населения на фоне обострения конфликта с Израилем.
В начале вторника некогда оживленный центр города начал пустеть, многие магазины были закрыты, в том числе и исторический Гранд-базар, чего не наблюдалось со времен пика пандемии COVID-19.
В понедельник израильские военные отдали приказ о частичной эвакуации 330 000 человек, проживающих в центре Тегерана, но многие начали покидать город ужепосле нападений в выходные.
На дорогах, ведущих из мегаполиса, образовались многокилометровые пробки, многие направляются в сторону Каспийского моря.
На автозаправочных станциях образовались длинные очереди, жители пытались заправиться, в настоящее время введено ограничение на 25 литров топлива на автомобиль.
В понедельник президент США Дональд Трамп опубликовал на сайте социальных сетей Truth Social сообщение с призывом немедленно эвакуироваться из Тегерана.
"Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" - написал Трамп, позже объяснив, что сделал это заявление, потому что он просто хочет, чтобы люди были в безопасности.
Несмотря на растущий отток населения, иранские чиновники утверждали, что ситуация находится под контролем, не давая никаких четких указаний для населения.
Тем временем самолёты с эвакуированными из Израиля людьми приземлились в Словакии и Чехии, которые стали одними из первых стран, репатриировавших своих граждан на фоне эскалации конфликта.
Власти Словакии подтвердили прибытие в понедельник первого эвакуационного рейса, на борту которого находились 73 пассажира, включая 25 словацких туристов и 5 членов семей словацких дипломатов, находящихся в Тель-Авиве.
Польша также объявила о планах по эвакуации своих граждан из Израиля, операции запланированы на среду и четверг.
Индия также эвакуировала неопределенное количество студентов из Тегерана.
Министерство иностранных дел Индии сообщило, что некоторым гражданам была оказана помощь в выезде из Ирана через границу с Арменией. Тех, кто может организовать собственный транспорт, призвали покинуть страну как можно скорее.
Считается, что около 50 000 израильтян застряли за границей, а по некоторым данным, их число приближается к 100 000.
После закрытия аэропорта Бен-Гурион в пятницу Израиль начал авиаудары по ядерной программе Ирана, и аэропорт был закрыт "до дальнейшего уведомления".
Израильские власти призвали граждан, застрявших за границей, не спешить в Ларнаку или Афины в надежде быстрее вернуться домой, поскольку воздушное пространство Израиля остается закрытым на неопределённый срок как для прилётов, так и для вылетов.
Совет национальной безопасности также выпустил предупреждение о недопустимости попыток добраться до Израиля по суше через Иорданию или Синайский полуостров в Египте: в обеих странах сейчас действует четвертый уровень предупреждения о невыезде, и тем, кто там уже находится, рекомендуется немедленно покинуть страну.
Между тем, рано утром во вторник в Тегеране прогремели два взрыва, и черный дым поднялся из северной части города рядом со штаб-квартирой иранского государственного телевидения и ключевыми правительственными учреждениями.
Иранские власти пока не подтвердили факт нападения.