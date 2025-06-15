Израильские военные призвали Иран к эвакуации на заводах по производству оружия

Предупреждения касается людей, проживающих близ объектов по производству оружия. Оно последовало за заявлением министра иностранных дел Ирана, в котором он сказал, что Тегеран прекратит свои атаки, если Израиль прекратит свои.
Израильские военные в воскресенье предупредили Иран о необходимости немедленно провести эвакуацию на "военных заводах по производству оружия" и проживающих рядом с ними граждан, что, вероятно, означает новые удары.
Предупреждение на социальной платформе X на фарси опубликовал военный представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.
В прошлом Адраи уже сигнализировал об ударах ЦАХАЛ в секторе Газа, Ливане и Йемене на фоне войны Израиля с ХАМАС.
Его предупреждение прозвучало сразу после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран прекратит свои атаки на Израиль, если Израиль прекратит свои удары.
В МИД Ирана также сообщили о готовности подписать соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия
Наши журналисты работают над этой развивающейся историей.