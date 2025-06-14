Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Тегеран сгорит": Израиль возобновил удары по Ирану

Взрыв, вызванный попаданием снаряда, освещает линию горизонта в Тель-Авиве, Израиль, рано утром в субботу, 14 июня 2025 года.
Взрыв, вызванный попаданием снаряда, освещает линию горизонта в Тель-Авиве, Израиль, рано утром в субботу, 14 июня 2025 года. Авторское право  Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By David O'Sullivan и AP
Опубликовано Последние обновления
Три человека погибли и десятки ранены в Израиле в субботу, после того как накануне была совершена серия смертоносных израильских атак на ядерную программу Ирана и его ключевых военных чиновников.

Израиль в субботу предупредил о новых атаках на Иран после смертоносных ответных ударов по Израилю, в результате которых погибли по меньшей мере три человека и десятки получили ранения.

Иранское государственное телевидение сообщило, что средства противовоздушной обороны отработали в городах Хорремабад, Керманшах и Тебриз, что стало сигналом новой атаки Израиля.

Субботние ответные удары последовали за атакой Израиля на Иран, направленной на ключевых фигур в ядерной программе Тегерана и его вооруженные силы накануне.

ЦАХАЛ подтвердил гибель около 20 высокопоставленных военных командиров и 9 ученых-ядерщиков. Израиль утверждает, что все они способствовали усилиям Ирана по созданию ядерной бомбы и многие из них были преемниками Мохсена Фахризаде, «отца иранского ядерного проекта», который предположительно был убит Израилем в 2020 году.

По словам посла Ирана в ООН, в результате пятничных ударов погибли 78 человек и более 320 получили ранения.**

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что "Тегеран сгорит", если Иран продолжит обстреливать Израиль ракетами. Жертвами в центре Израиля в субботу утром стали по меньшей мере три человека и десятки получили ранения.

Обстрелы происходят на фоне эскалации напряженности в связи с ядерной программой Тегерана, которая, по мнению Израиля, представляет собой экзистенциальную угрозу.

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждает, что нападение на Иран необходимо для того, чтобы предотвратить создание ядерного оружия, которое Тегеран отрицает, но иногда дает понять, что может его создать.

Эксперты и правительство США, между тем, ранее оценивали, что Иран не работал над созданием такого оружия до пятничных ударов.

И Израиль, и Иран заявили, что атаки будут продолжаться, увеличивая шансы на дальнейшую эскалацию и расширение конфликта в ближневосточном регионе.

Нетаньяху заявил, что его цель - устранить любую иранскую угрозу для Израиля.

