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Совет МАГАТЭ признал Иран не выполняющим свои ядерные обязательства

Совет МАГАТЭ признал Иран не выполняющим свои ядерные обязательства
Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Совет МАГАТЭ впервые за 20 лет признал Иран не соблюдающим свои ядерные обязательства, что создает предпосылки для возобновления санкций ООН.

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В четверг совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые за 20 лет официально признал, что Иран не соблюдает свои ядерные обязательства, что может привести к дальнейшему росту напряженности и запустить процесс восстановления санкций ООН против Тегерана в конце этого года.

По словам дипломатов, говоривших на условиях анонимности, "за" проголосовали девятнадцать стран. "Против" выступили Россия, Китай и Буркина-Фасо, 11 стран воздержались, а две не голосовали.

В проекте резолюции, с которым ознакомились СМИ, совет управляющих вновь призывает Иран "без промедления" дать ответы на вопросы в рамках затянувшегося расследования о следах урана, обнаруженных в нескольких местах, которые Тегеран не объявил ядерными объектами.

Западные официальные лица подозревают, что следы урана могут служить доказательством того, что до 2003 года у Ирана была секретная программа создания ядерного оружия.

Резолюция была выдвинута Францией, Великобританией, Германией и Соединенными Штатами.

Правительство Ирана не сразу отреагировало на результаты голосования, хотя и пригрозило немедленными ответными мерами.

Наши журналисты работают над этой историей и будут обновлять ее, как только появится дополнительная информация.

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