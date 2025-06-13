ЦАХАЛ: "Армия обороны Израиля нанесла удары по атомной электростанции в Исфахане"

В пятницу рано утром Израиль начал широкомасштабную военную операцию против не менее 100 целей в Иране, включая военное руководство тегеранского режима и стратегические объекты иранской ядерной программы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанёс удары по иранским объектам по обогащению ядерного топлива и созданию ядерного оружия, по объектам программы баллистических ракет, а также по отдельным иранским ученым-ядерщикам.

Объектами атаки стали около десятка различных объектов, в том числе в Тегеране, Ширазе и Тебризе, а также, по некоторым данным, в Исфахане и Керманшахе.

Операция "Восставший лев": какие цели были в пятницу?

По данным ЦАХАЛ, Израиль использовал 200 истребителей и около 330 "различных боеприпасов" для нанесения ударов по более чем 100 целям по всей стране.

Израиль и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили нанесение ударов по ядерному объекту в Натанзе, расположенному в 250 км от Тегерана.

Самый значительный в Иране объект по обогащению ядерного топлива и его подземные центрифуги защищены мощными бетонными стенами. На объекте велись строительные работы по расширению территории.

Пока неясно, какой ущерб был нанесен в результате атаки, но на видеозаписях, опубликованных в Интернете, видны последствия мощных взрывов.

По данным американского Института изучения войны (ISW), в список целей в Тегеране вошли кварталы Фарахзад, Амир-Абад и Андарзгу, район Лавизан и комплекс Асатид-е Сарв. Цели были также поражены на улицах Нобониад, Лангари и Патриса Лулумба в Тегеране. Также был нанесен удар по башне Джахан Кудак.

По данным ISW, в социальных сетях распространяются непроверенные изображения, на которых изображены конкретные здания, пострадавшие от авиаударов, что позволяет предположить, что Израиль проводил целенаправленные убийства в Тегеране.

Израильское армейское радио также сообщило, что Израиль нанес удар по Али Шамхани, высокопоставленному советнику верховного лидера.

По каким объектам Израиль не нанес удары?

Сразу после первых ударов иранские власти сообщили главе атомного агентства ООН Рафаэлю Гросси, что удары Израиля не затронули ядерные объекты страны в Фордо, Исфахане и Бушере. Затем поступили сообщения о том, что были нанесены удары также по Исфахану, на очереди - Фордо.

Представитель ЦАХАЛ заявил позже в пятницу, что Израиль нанес удар по ядерному объекту в Исфахане, поразив более 200 целей по всему Ирану, и нацелился на иранский ядерный объект в Фордо, после того как ранее разрушил объект в Натанзе.

По всему Израилю сработали сирены, когда около 100 иранских ракет, как сообщается, направлялись в сторону страны. Армия обороны Израиля приказала гражданским лицам скрыться в убежищах

Объект Фордо расположен примерно в 100 км к юго-западу от Тегерана. На нем также расположены каскады центрифуг, но он меньше, чем объект в Натанзе.

Иран использует Фордо для производства большей части урана практически оружейного качества, накопленного им с 2021 года.

По имеющимся данным, объект устойчив к авиаударам, поскольку защищен зенитными батареями. Это хорошо защищенный обогатительный центр, встроенный в склон горы, который находится примерно в 80 метрах под скалами и почвой.

Военные эксперты ранее говорили, что для его уничтожения потребуется оружие типа "бункерной бомбы", известной как "Massive Ordnance Penetrator". Именно в этом аспекте Израилю может понадобиться помощь и поддержка США в обеспечении такого типа оружия.

Другой ядерный объект, изначально не ставший мишенью для Израиля, находился в Исфахане. Но к вечеру поступило сообщение, что былт нансён удар и по нему.

В Исфахане, расположенном в 350 км к юго-востоку от Тегерана, работают тысячи ученых-ядерщиков. Здесь также находятся три китайских исследовательских реактора и лаборатории, связанные с атомной программой страны. Исфахан считается крупнейшим иранским комплексом ядерных исследований.

Бушерская атомная электростанция на берегу Персидского залива, в 750 км к югу от Тегерана, - единственная коммерческая атомная электростанция Ирана.

Строительство станции началось при шахе Ирана Мохаммаде Реза Пехлеви в середине 1970-х годов. После исламской революции 1979 года станция неоднократно становилась объектом нападений в ходе ирано-иракской войны. Позднее Россия завершила строительство объекта.

Иран строит еще два подобных реактора на этой площадке. Топливом для Бушера служит уран, произведенный в России, а не в Иране, и он находится под наблюдением МАГАТЭ.