Продажи Tesla в Европе упали вдвое. Китайский BYD перехватывает инициативу

Tesla, американский пионер электромобилей Элона Маска, похоже, больше не пользуется успехом в Европе. Несмотря на подъем на европейском рынке электромобилей, показатели продаж Tesla в Евросоюзе в апреле упали до 5475 автомобилей, что в два раза меньше. По данным европейской ассоциации производителей Acea, опубликованным во вторник, это падение составило 52 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Апрель был не единственным неудачным месяцем. Дела у Tesla идут не лучшим образом с начала года. За первые четыре месяца этого года продажи упали на 46,1 % по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете Acea. Всего за этот период было продано 41 677 электромобилей.

Другие автопроизводители извлекают выгоду из слабости Tesla. По данным аналитической компании Jato Dynamics, бывшую звезду рынка продаж электромобилей обогнали десять конкурентов. Среди них - Volkswagen, BMW, Renault и китайский автопроизводитель BYD.

В первом квартале 2025 года Volkswagen более чем в два раза увеличил поставки полностью электрических автомобилей. А китайский лидер мирового рынка впервые обогнал Tesla. По данным аналитической компании Jato Dynamics, в апреле BYD продала больше автомобилей, чем Tesla. Это "поворотный момент" для европейского рынка электромобилей.