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ЕС снижает тарифы на автомобили Tesla китайского производства

Перевозка автомобилей "Тесла"
Перевозка автомобилей "Тесла" Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tina Teng
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейская комиссия значительно снизила импортные пошлины на автомобили Tesla, произведенные в Китае, что может привести к резкому росту продаж в регионе. Экспорт китайских электромобилей в ЕС резко сократился в ответ на повышение тарифов.

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Евросоюз снизил дополнительный тариф на электромобили Tesla (EV), произведенные в Китае, до 9%, по сравнению с ранее запланированными 20,8%. Эта новая ставка значительно ниже, чем диапазон от 17% до 36,3%, наложенный на других китайских производителей EV, что потенциально может увеличить продажи Tesla в регионе.

Тем не менее, план должен быть одобрен большинством 27 стран-членов ЕС до 31 октября. Если план будет одобрен, новые тарифы будут действовать в течение следующих пяти лет.

Это решение последовало за запросом Tesla на индивидуальную оценку тарифов Еврокомиссии на электромобили китайского производства, о которых было объявлено в июле.

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ЕС считает, что субсидирование Пекином отрасли является "несправедливым" и нанесет "существенный ущерб" автопроизводителям ЕС. Проведя расследование, Еврокомиссия пришла к выводу, что Tesla получила меньше субсидий от китайского правительства.

Американский автопроизводитель в основном получал выгоду от поставок батарей по ценам ниже рыночных, а также от льготного землепользования и снижения подоходного налога для экспортеров в Китае.

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Введенный дополнительный тариф является дополнением к существующей 10%-ной пошлине, применяемой к китайскому импорту электромобилей.

ЕС также пересмотрел пошлины на других китайских автопроизводителей, установив их на уровне 36,3% для SAIC Motor, 19,3% для Geely и 17% для BYD - все они немного ниже предыдущих предложений.

Китайские производители электромобилей, которые сотрудничали с ЕС в рамках расследования, получили более низкие тарифы: 21,3% для Dongfeng Motor Group и Nio. Те же, кто не пошел на сотрудничество, могут столкнуться с тарифом в 36,3%.

Министерство торговли Китая в ответ заявило, что решение ЕС было основано на "фактах, определенных Евросоюзом в одностороннем порядке".

Пекин решительно выступает против этого постановления и выражает серьезную обеспокоенность, утверждая, что тот факт, что китайский импорт EV нанес "существенный материальный ущерб" автопроизводителям ЕС, не доказан.

Китайский экспорт EV в ЕС столкнулся со спадом

По данным Dataforce, регистрация китайских EV, таких как BYD и MG, в июле упала на 45 % по сравнению с предыдущим кварталом. Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) также сообщила, что экспорт китайских NEV, включая чистые электромобили (EV) и подключаемые гибридные автомобили, упал на 15,2% в июне по сравнению с маем.

Экспорт китайских электромобилей Tesla EV в ЕС упал до самого низкого уровня с третьего квартала 2022 года. В отдельном отчете Торговая палата Китая сообщила, что экспорт китайских EV в ЕС в июне упал на 30 % в годовом исчислении, а в первой половине 2024 года снизился на 14,6 % по сравнению с 2023 годом. Предполагается, что это снижение связано с предварительными дополнительными тарифами ЕС на EV китайского производства.

Тем не менее, самый продаваемый китайский NEV-бренд, BYD, справился с регулятивным ветром, и его доля на рынке EV в ЕС выросла до 8,5 % в июле. BYD стал глобальным конкурентом Tesla и обогнал ее, чтобы стать крупнейшим продавцом электромобилей в мире в последнем квартале 2023 года. По сравнению с другими китайскими производителями электромобилей, у компании самые низкие тарифы в ЕС.

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Китайский автопроизводитель ожидает, что некоторые из его моделей по-прежнему будут приносить более высокую прибыль в ЕС по сравнению с Китаем, даже после введения новых тарифов. BYD продает автомобили в Европе почти вдвое дороже, чем в Китае. Кроме того, технологическое преимущество BYD позволяет ей снижать затраты до 20%.

Крупнейший китайский продавец электромобилей планирует запустить свою самую доступную модель, Seagull, в Европе в следующем году.

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Что означают тарифы для цен на автомобили в Европе?

Как отмечает международная банковская группа ING (Internationale Nederlanden Groep), пошлины приведут к росту цен на электромобили и замедлят продвижение к чистому нулю:

"Цель ЕС по постепенному отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году уже столкнулась с проблемами. Доля рынка аккумуляторных электромобилей упала с 14,5% в 2023 году до 12% в первые четыре месяца 2024 года. Дополнительные пошлины на китайские электромобили могут задержать появление в Европе большего ассортимента более доступных электромобилей".

ING также отметила, что EV в Европе остаются слишком дорогими для среднего потребителя.

"Средние розничные цены на EV в Китае значительно ниже, чем в Европе. Например, в Германии MG4 от SAIC стоит 34 900 евро, а в Китае - 109 800 юаней (13 917 евро). Однако это ниже средней цены покупки EV в Европе, поскольку большинство автомобилей, продаваемых в Европе, по-прежнему являются моделями премиум-класса. Предложенные ЕС меры сделают EV еще более дорогими и менее доступными для европейских потребителей", - говорится в отчете ING.

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