Эксклюзив: Израильское предложение детализирует возможный план управления Газой после падения ХАМАС

На столе израильского правительства лежит предложение о создании нового образования с нуля в секторе Газа после победы над радикальной исламистской группировкой ХАМАС, говорится в документе, попавшем в распоряжение Euronews и датированном декабрем 2023 года.

Авторами предложения, представленного в виде 32-страничной научной работы под названием "Программа безопасности и восстановления Газы, как должен выглядеть следующий день", выступили Израильский форум обороны и безопасности - группа, объединяющая более 35 000 резервистов израильских сил безопасности, - и известный аналитический центр Jerusalem Center for Public Affairs.

По словам официальных лиц, беседовавших с Euronews, исследование было представлено израильскому правительству в неизвестный период между его созданием и сегодняшним днем и представляет собой один из вариантов будущего сектора Газа, рассматриваемых Израилем в настоящее время.

В предложении показано, как должен выглядеть "следующий день" в сценарии падения ХАМАС. Оно подразумевает восстановление экономики, создание инфраструктуры и, как говорят авторы исследования, "выкорчевывание убийственной идеологии", также обозначаемое как процесс "денацификации".

"Чтобы подготовиться к новому положению дел, даже несмотря на то, что результаты военной операции еще не достигнуты, необходимо подготовить упорядоченный план контроля над сектором Газа после падения ХАМАС", - говорится в документе.

План прямо исключает суверенитет Палестины, а точнее Палестинской автономии (ПА), или присутствие Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в качестве источника гуманитарной помощи.

"Не менее серьезной является безрассудная идея создания палестинского государства в Газе", - говорится в документе.

Однако в документе не говорится о том, намерен ли Израиль аннексировать сектор, хотя четко указано, что израильские силы безопасности (ЦАХАЛ) хотят иметь большее влияние на общее управление делами Газы.

Подлинность документа подтвердил один из высокопоставленных правительственных чиновников , беседовавший с Euronews на условиях анонимности, чтобы не мешать работе правительства, а также Охад Таль и Симха Ротман, два депутата Кнессета от ультраправой Национально-религиозной партии, входящей в правящую коалицию.

"Содержание этой статьи является частью планов, которые рассматривает правительство, они лежат на столе", - подтвердил Euronews высокопоставленный правительственный чиновник.

Он уточнил, что это не "окончательный план", однако он "определенно является частью сценариев, которые находятся на столе ".

"Этот план находится на рассмотрении и соответствует направлению, в котором движется правительство", - подтвердил Таль.

Ротман сказал Euronews, что, хотя план остается "движущейся целью", критерии, изложенные в нем, такие как "ликвидация ХАМАС, отсутствие присутствия ПА (Палестинской автономии) в Газе, отсутствие палестинского государства, отсутствие ЮНВРА, (соответствуют моему подходу и, насколько мне известно, подходу правительства".

Euronews обратился за комментарием в офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но не получил ответа к моменту публикации.

Что содержит документ?

В документе говорится, что новая структура, первоначально управляемая ЦАХАЛ, должна создать новый механизм для восстановления, экономического развития, управления помощью и "перевоспитания" общества Газы.

Некоторые части предложения, полученного Euronews, и действия израильского правительства, объявленные в начале мая, могут идти в одном направлении.

5 мая израильское правительство дало зеленый свет ЦАХАЛ на начало масштабной операции по установлению контроля над всей Газой. Это решение было принято вскоре после того, как военные объявили о мобилизации десятков тысяч резервистов.

В тот же день Нетаньяху объявил, что в результате начавшейся широкомасштабной наземной операции следует ожидать дальнейшего перемещения 2,1 миллиона жителей Газы.

Подробное исследование датируется примерно двумя месяцами после 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали израильские поселения на границе с Газой, убив около 1200 человек и взяв в заложники более 250.

Израильские военные утверждают, что уничтожили около 20 000 боевиков ХАМАС, а также сообщают о примерно 3000 погибших и раненых среди своих солдат.

В предложении нет упоминания об израильских заложниках.

Террористическая атака ХАМАС спровоцировала войну между Израилем и ХАМАС в секторе, в которой погибли 52 000 палестинцев, согласно последним данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, которое не делает различий между смертями мирных жителей и боевиков.

Однако, два источника, знакомые с документом и беседовавшие с Euronews на условиях анонимности, подтвердили, что концепция исследования была разработана еще до нападения ХАМАС 7 октября, но представлялась она скорее для Западного берега, чем для Газы.

Предложение разделено на три этапа, первые два из которых считаются наиболее важными: предполагается, что израильтяне возьмут сектор под свой контроль и будут управлять им, создавая новое образование с нуля.

Хотя документ предусматривает третий, долгосрочный этап, на котором останется место для самоопределения жителей сектора, это произойдет только после полного уничтожения нынешней сети Газы, управляемой ХАМАС.

"Было бы неправильно ставить телегу впереди лошади, и так же неправильно предопределять для населения Газы и его руководства его политическое будущее", поскольку в центре внимания Израиля находится не самоопределение палестинцев, а "прекращение правления ХАМАС", говорится в документе.

Первая и вторая фазы

В случае падения ХАМАС ЦАХАЛ будет стремиться временно взять под свой контроль весь сектор Газа, обеспечив свободное передвижение по территории и получив полный контроль над 12-километровой границей между Газой и Египтом, включая КПП "Рафах".

ЦАХАЛ уже частично выполнил то, о чем говорится в предложении, создав буферную зону вдоль некоторых участков границы. С начала апреля израильские военные уже взяли под контроль примерно половину территории Газы.

Чтобы расширить буферную зону, ЦАХАЛ планомерно разрушает всю инфраструктуру, делая эту часть территории непригодной для жизни.

Должна быть создана "буферная зона вдоль границы с Израилем", где "палестинское движение не будет разрешено", говорится в документе.

На первом этапе "может потребоваться введение военного положения", говорится в документе, и ЦАХАЛ возьмет на себя все гражданские дела, пока не будет создан новый "механизм". Этот период может продлиться от нескольких месяцев до года, говорится в исследовании.

На втором этапе израильское правительство создаст пять административных автономных советов. Согласно предложению, они должны называться "Северный сектор Газы, город Газа, Центральный сектор Газы, Хан-Юнис и Рафах".

Этим советам будет поручено управлять гражданской жизнью в Газе после выполнения определенных условий, таких как непричастность к "террористическим палестинским группировкам", признание государства Израиль и участие в плане перевоспитания, также называемом "денацификацией".

Контроль над образованием - ключевая часть исследования, согласно которому советы должны осуществлять "значимый надзор" за происходящим не только в классах, но и во время внеклассных мероприятий, в которых Израиль будет иметь большее влияние.

Израиль также создаст Международный управляющий директорат (IMD) для помощи, восстановления и контроля над административными советами.

Он будет сформирован не только израильским правительством, которое, согласно документу, должно стать основным игроком.

Комплексное международное присутствие

В значительной и сложной части предложения, IMD будет включать США, некоторые европейские страны, "такие как Германия, Франция, Великобритания и Италия", а также "прагматичные суннитские страны", такие как "Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и, возможно, Саудовская Аравия, как часть более широкого шага по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией".

В документе Израилю предлагалось сделать ИСР единственным источником помощи для местных административных советов. Такая помощь, как прямая "помощь деньгами на экономический рост и восстановление инфраструктур", будет обусловлена определенными критериями, включая реализацию планов перевоспитания.

"В любом случае помощь и реконструкция будут предоставляться в соответствии с принципами плана и процесса дерадикализации и денацификации в системе образования, СМИ и обществе", - говорится в документе.

Израиль уже публично предложил управлять потоком помощи в Газу, о чем подробно говорится в документе, полученном Euronews.

Со 2 марта поступление помощи жителям Газы прекратилось, создав ситуацию, которую ООН охарактеризовала как катастрофу, поскольку у людей заканчиваются продукты питания и вода.

В начале апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "Газа - это поле для убийств, и гражданские лица находятся в бесконечной смертельной петле".

ООН раскритиковала предложение Израиля контролировать гуманитарную помощь в Газе, направляя ее через управляемые военными центры, предупредив, что это поставит под угрозу мирных жителей и гуманитарных работников, лишит уязвимые группы населения помощи и увеличит число вынужденных переселенцев.

Израиль неоднократно обвинял боевиков ХАМАС в злоупотреблении притоком помощи в личных целях и для дальнейшего укрепления группировки.

В предложении израильскому правительству предлагается создать черный список организаций, которые "не должны получать помощь" или не могут вести свою деятельность.

ООН - одна из межправительственных организаций, которую Израиль не хочет видеть в секторе Газа. Однако документ оставляет открытой возможность присутствия агентства ООН по делам беженцев, УВКБ ООН.

В документе говорится, что Израиль должен выступить за развертывание группы по образцу Многонациональных сил и наблюдателей на Синае - миротворческой организации, созданной в 1982 году при поддержке США для наблюдения за демилитаризацией Синайского полуострова в соответствии с мирным договором между Египтом и Израилем 1979 года.

После завершения других этапов, третий этап, на котором палестинцы смогут самоопределиться, представлен как возможный, хотя он и не детализирован в предложении.

"Предлагаемый план не ставит никаких фактических препятствий перед возможностью палестинцев достичь самоопределения, как только они признают Израиль как национальное государство еврейского народа и откажутся от террористического пути", - говорится в документе.

В исследовании говорится, что было бы преждевременно принимать решение о политическом будущем Газы, поскольку приоритетом Израиля является прекращение правления ХАМАС, а не самоопределение палестинцев.

Резкая критика Европейского союза

Европейский союз является основным донором палестинцев и поддерживает будущее Газы под руководством реформированной ПА и с присутствием БАПОР.

Предложение подвергает Европейский союз резкой критике за его позицию и говорит, что он не должен принимать участие в реконструкции.

"Мы не намерены включать Европейский Союз в качестве партнера, а только небольшое количество европейских стран. Мы рекомендуем включить страны, которые являются наиболее влиятельными в Европе и которые в настоящее время поддерживают Израиль в его войне против ХАМАС: такие страны, как Германия, Франция, Великобритания и Италия", - говорится в исследовании.

Документ идет еще дальше, утверждая, что для его реализации не нужно международное сотрудничество, хотя оно может помочь.

"Этот план не зависит от признания или международного сотрудничества. Израиль может осуществить этот план в Газе самостоятельно или с помощью лишь нескольких партнеров и/или сторонников. Но широкое признание и сотрудничество, несомненно, помогут плану преуспеть быстрее и эффективнее", - говорится в документе.