Ким Чен Ын наблюдал за ракетными испытаниями с первого в истории КНДР эсминца

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вернулся на недавно спущенный на воду эсминец - первый подобный военный корабль для Пхеньяна - чтобы понаблюдать за испытанием ракетного пуска, что стало еще одной публичной демонстрацией стремления страны-изгоя вооружить свой флот ядерным оружием.

На прошлой неделе Ким и его дочь Чжу Э публично представили эсминец водоизмещением 5 000 тонн, оснащенный, по словам Пхеньяна, самыми мощными системами вооружения, созданными для военно-морского судна.

Во время церемонии спуска на воду в пятницу в западном порту Нампо Ким назвал строительство корабля "прорывом" в модернизации военно-морских сил Северной Кореи. Эсминец был назван Choe Hyon, в честь северокорейского генерала, политика и партизана времен Корейской войны.

Эксперты говорят, что первый эсминец Северной Кореи, скорее всего, был построен при содействии России. Ноу-хау Москвы могло быть получено в обмен на тысячи северокорейских солдат, отправленных воевать на стороне России против Украины в соответствии со знаковым оборонным соглашением между двумя странами, заключенным в 2024 году.

Хотя военно-морские силы Пхеньяна отстают от южнокорейских, эсминец представляет собой серьезную угрозу безопасности, поскольку он может усилить атакующий и оборонительный потенциал Северной Кореи.

Государственное Центральное агентство новостей КНДР сообщило, что Ким наблюдал за испытаниями сверхзвуковых и стратегических крылатых ракет эсминца, зенитных ракет, автоматических пушек и пушек электронных помех в начале этой недели.

Он "высоко оценил сочетание на корабле мощного ударного оружия и обычных средств защиты и поставил задачу ускорить ядерное вооружение своего флота", говорится в сообщении.

Во время церемонии спуска корабля на воду Ким заявил, что приобретение атомной подводной лодки станет для него следующим важным шагом в укреплении военно-морского флота.

Кремль делится своими военными технологиями?

Анализ фотографий военного корабля показывает, что его противовоздушная радарная система, скорее всего, из России, говорит Ли Илву, эксперт из Korea Defence Network в Южной Корее. По его словам, двигательная система корабля и некоторые системы противовоздушного оружия также, скорее всего, из России.

В последние годы Северная Корея и Россия резко расширили военное и иное сотрудничество: Пхеньян поставлял войска и обычные вооружения для поддержки военных действий России против Украины.

США, Южная Корея и их партнеры разделяют опасения, что Москва, скорее всего, в свою очередь предоставит Пхеньяну высокотехнологичные оружейные технологии, способные усовершенствовать его ядерную программу, а также окажет другую военную и экономическую помощь.

В марте Пхеньян представил строящуюся атомную подводную лодку. Многие гражданские эксперты тогда заявили, что Северная Корея, возможно, получила российскую технологическую помощь для создания ядерного реактора, который будет использоваться на подводной лодке.

Разведка Южной Кореи также заявила, что Северная Корея, скорее всего, не сможет в ближайшее время развернуть подводную лодку с ядерным двигателем без поддержки России.

Ли сказал, что размещение военного корабля с передовой радарной системой у западного побережья Северной Кореи может резко усилить возможности Пхеньяна по противовоздушной обороне.

Южная Корея, имеющая 12 эсминцев, все еще значительно превосходит военно-морские силы Северной Кореи. Однако корабль Choe Hyon, способный нести около 80 ракет, все еще может представлять значительную угрозу, поскольку военно-морские силы Южной Кореи, скорее всего, не подготовились к встрече с таким вражеским кораблем.