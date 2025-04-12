Израиль: боевые действия охватят почти все районы Газы

На повозках, мотоциклах и ослах или пешком - жители газы направляются туда, где, как они надеюся, будут в безопасности. Что ни день - то новый приказ об эвакуации от Израиля, который ведёт в анклаве военную операцию против ХАМАС.

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Наш собеседник, Абу Усама Бахар говорит, что с начала войны в 2023 году он был перемещён пятнадцать раз. Куда податься с маленькими детьми - он уже не знает.

"Что мы сделали в этом мире, чтобы это случилось с нами? Мы все мирные жители. Все женщины и дети бегут", - сокрушается он.

В пятницу утром ЦАХАЛ приказал палестинцам немедленно эвакуироваться из районов Шуджайя, Туркман, Зайтун и Туффа. А на следующий день министерство обороны Израиля объявило о расширении боевых действий на "большинство районов сектора" в ближайщие дни и призвало гражданское население эвакуироваться оттуда.

"Пришло время восстать, изгнать ХАМАС и освободить всех израильских заложников. Это единственный путь к окончанию войны", - сказал глава ведомства Исраэль Кац, обращаясь к палестинцам.

Палестинцы покидают восточную часть города Газа, 11 апреля 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

С тех пор, как 18 марта Израиль возобновил операцию в анклаве, что положило конец двухмесячному перемирию с ХАМАС, израильские военные регулярно издают приказы об эвакуации из всё новых и новых районов. Многие палестинцы оказадись перед непростым выбором: бежать с насиженного места в другое, чтобы скоро наверняка пакинуть и его, или остаться, несмотря на опасность.

"Мы взываем к мусульманам. Сжальтесь над нами", - говорит Амер аль-Рифи, переселённый из восточной части Газы. "Пожалуйста, смилуйтесь. Мы были перемещены миллиард раз, и мы не знаем, куда идти".

Израиль возобновил сначала бомбардировки, а потом наземное наступление с целью, как заявило руководство, заставить ХАМАС освободить заложников и создать буферную зону между севером и югом.

По данным Организации Объединенных Наций, почти 400 000 палестинцев были перемещены в секторе Газа за последние три недели.

Война в Газе началась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили кровавую вылазку на юг Израиля, убив 1200 человек, в основном мирных жителей.

Был захвачен 251 заложник, в том числе старики, женщины и дети, большинство из которых были освобождены в результате переговоров в начале войны. В плену у террористов остаются 59 заложников, 24 из которых, предположительно, ещё живы.