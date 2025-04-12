Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Израиль: боевые действия охватят почти все районы Газы

Перемещенные палестинцы бегут с востока на запад города Газа после того, как израильские военные издали приказ об эвакуации в этом районе, пятница, 11 апреля 2025 года.
Перемещенные палестинцы бегут с востока на запад города Газа после того, как израильские военные издали приказ об эвакуации в этом районе, пятница, 11 апреля 2025 года. Авторское право  Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
By David O'Sullivan и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Минобороны Израиля призвало жителей анклава покинуть зоны боевых действий, которые в ближайшие дни охватят "большинство районов сектора Газа".

На повозках, мотоциклах и ослах или пешком - жители газы направляются туда, где, как они надеюся, будут в безопасности. Что ни день - то новый приказ об эвакуации от Израиля, который ведёт в анклаве военную операцию против ХАМАС.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Наш собеседник, Абу Усама Бахар говорит, что с начала войны в 2023 году он был перемещён пятнадцать раз. Куда податься с маленькими детьми - он уже не знает.

"Что мы сделали в этом мире, чтобы это случилось с нами? Мы все мирные жители. Все женщины и дети бегут", - сокрушается он.

В пятницу утром ЦАХАЛ приказал палестинцам немедленно эвакуироваться из районов Шуджайя, Туркман, Зайтун и Туффа. А на следующий день министерство обороны Израиля объявило о расширении боевых действий на "большинство районов сектора" в ближайщие дни и призвало гражданское население эвакуироваться оттуда.

"Пришло время восстать, изгнать ХАМАС и освободить всех израильских заложников. Это единственный путь к окончанию войны", - сказал глава ведомства Исраэль Кац, обращаясь к палестинцам.

Палестинцы покидают восточную часть города Газа, 11 апреля 2025 г.
Палестинцы покидают восточную часть города Газа, 11 апреля 2025 г. Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

С тех пор, как 18 марта Израиль возобновил операцию в анклаве, что положило конец двухмесячному перемирию с ХАМАС, израильские военные регулярно издают приказы об эвакуации из всё новых и новых районов. Многие палестинцы оказадись перед непростым выбором: бежать с насиженного места в другое, чтобы скоро наверняка пакинуть и его, или остаться, несмотря на опасность.

"Мы взываем к мусульманам. Сжальтесь над нами", - говорит Амер аль-Рифи, переселённый из восточной части Газы. "Пожалуйста, смилуйтесь. Мы были перемещены миллиард раз, и мы не знаем, куда идти".

Израиль возобновил сначала бомбардировки, а потом наземное наступление с целью, как заявило руководство, заставить ХАМАС освободить заложников и создать буферную зону между севером и югом.

По данным Организации Объединенных Наций, почти 400 000 палестинцев были перемещены в секторе Газа за последние три недели.

Война в Газе началась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили кровавую вылазку на юг Израиля, убив 1200 человек, в основном мирных жителей.

Был захвачен 251 заложник, в том числе старики, женщины и дети, большинство из которых были освобождены в результате переговоров в начале войны. В плену у террористов остаются 59 заложников, 24 из которых, предположительно, ещё живы.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

Жители Газы находят передышку в матче-открытии ЧМ

Жители Газы осматривают разрушения после ночного авиаудара Израиля

Газа: семьи оплакивают погибших после ночных ударов Израиля, убивших не менее девяти