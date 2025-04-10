Рынки реагируют ростом на новое решение Трампа о пошлинах

РЕКЛАМА

В четверг утром торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок. Ключевой индекс Nikkei вырос на 8,92%.

В Индонезии сводный индекс Jakarta подскочил почти на 5% на открытии торговой сессии. В Гонконге индекс Hang Seng подрос на 2.69%, вырос даже сводный индекс Шанхайской биржи - на 1,29%. Тайваньский индекс Taiex набрал более 9%, Kospi в Сеуле - более 5% . Австралийский ASX - более чем 6%.

Американский президент Дональд Трамп ранее объявил, что увеличивает пошлины на китайские товары, импортируемые в США, до 125%, а также вводит отсрочку для других стран на 90 дней, "чтобы договориться" о торговле.

В своем сообщении на сайте Truth Social Трамп заявил, что новые сборы вступят в силу "немедленно" и будут введены из-за "неуважения, которое Китай проявляет к мировым рынкам".

"Я хочу подчеркнуть, что в торговой войне нет победителя, и что Китай не хочет торговой войны. Но китайское правительство ни в коем случае не будет сидеть сложа руки, когда ущемляются и лишаются законных прав и интересов его народа", - заявил министр торговли Китая.

Трамп также сообщил, что предоставляет 90-дневную отсрочку для стран, которые якобы вышли на переговоры с Вашингтоном. При этом представители администрации Белого дома отказались предоставить журналистам список стран, которые, по словам Трампа, "целуют его в зад", чтобы договориться с ним о пошлинах. Универсальная пошлина в 10% остается в силе.

После публикации Трампом сообщения о повышении пошлин на китайский импорт до 125% и отсрочки для других стран стоимость американских акций резко возросла. Индекс Nasdaq вырос почти на 9%, S&P 500 - на 8%, а Dow Jones Industrial - на 6%.

Ранее в среду Китай заявил, что повышает свои ответные пошлины на товары из США до 84%, решение вступает в силу в четверг.

Это произошло после того, как Пекин пообещал "бороться до конца" против решения Трампа.

По оценкам ВТО, объем торговли между Китаем и США может упасть на 80%.

"Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск резкого сокращения двусторонней торговли. Наши предварительные оценки указывают на то, что торговля товарами между двумя странами может упасть на 80%", - заявила глава организации Нгози Оконджо-Ивеала.