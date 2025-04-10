Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Рынки реагируют ростом на новое решение Трампа о пошлинах

Президент Дональд Трамп выступает на ужине NRCC в Национальном строительном музее в Вашингтоне, 8 апреля 2025 года.
Президент Дональд Трамп выступает на ужине NRCC в Национальном строительном музее в Вашингтоне, 8 апреля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

По оценкам ВТО, объем торговли между Китаем и США может упасть на 80%. Представители администрации Белого дома отказались предоставить журналистам список стран, которые, по словам Трампа, "целуют его в зад", чтобы договориться с ним о пошлинах.

РЕКЛАМА

В четверг утром торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок. Ключевой индекс Nikkei вырос на 8,92%.

В Индонезии сводный индекс Jakarta подскочил почти на 5% на открытии торговой сессии. В Гонконге индекс Hang Seng подрос на 2.69%, вырос даже сводный индекс Шанхайской биржи - на 1,29%. Тайваньский индекс Taiex набрал более 9%, Kospi в Сеуле - более 5% . Австралийский ASX - более чем 6%.

Американский президент Дональд Трамп ранее объявил, что увеличивает пошлины на китайские товары, импортируемые в США, до 125%, а также вводит отсрочку для других стран на 90 дней, "чтобы договориться" о торговле.

В своем сообщении на сайте Truth Social Трамп заявил, что новые сборы вступят в силу "немедленно" и будут введены из-за "неуважения, которое Китай проявляет к мировым рынкам".

"Я хочу подчеркнуть, что в торговой войне нет победителя, и что Китай не хочет торговой войны. Но китайское правительство ни в коем случае не будет сидеть сложа руки, когда ущемляются и лишаются законных прав и интересов его народа", - заявил министр торговли Китая.

Трамп также сообщил, что предоставляет 90-дневную отсрочку для стран, которые якобы вышли на переговоры с Вашингтоном. При этом представители администрации Белого дома отказались предоставить журналистам список стран, которые, по словам Трампа, "целуют его в зад", чтобы договориться с ним о пошлинах. Универсальная пошлина в 10% остается в силе.

После публикации Трампом сообщения о повышении пошлин на китайский импорт до 125% и отсрочки для других стран стоимость американских акций резко возросла. Индекс Nasdaq вырос почти на 9%, S&P 500 - на 8%, а Dow Jones Industrial - на 6%.

Ранее в среду Китай заявил, что повышает свои ответные пошлины на товары из США до 84%, решение вступает в силу в четверг.

Это произошло после того, как Пекин пообещал "бороться до конца" против решения Трампа.

По оценкам ВТО, объем торговли между Китаем и США может упасть на 80%.

"Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск резкого сокращения двусторонней торговли. Наши предварительные оценки указывают на то, что торговля товарами между двумя странами может упасть на 80%", - заявила глава организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии