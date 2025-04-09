Резкие колебания на фондовых рынках из-за пошлин Трампа

РЕКЛАМА

Фондовые рынки ждет очередной день волатильности. Во вторник вечером американские акции на закрытии торгов снова резко упали после утреннего роста.

Индекс S&P 500 к концу дня просел на 1,6%, промышленный индекс Dow Jones в итоге потерял 0,8 %, индекс Nasdaq снизился на 2,1 %.

Главным вопросом для инвесторов остается то, как долго президент США Дональд Трамп будет сохранять свои высокие пошлины в отношении других стран, что может привести к росту цен для потребителей и замедлению экономики.

В среду вступают в силу объявленные Трампом пошлины на импорт, для китайских товаров сборы в общей сложности достигнут 104%, новые пошлины для ЕС составят 20%.

Европейские фондовые индексы упали на открытии торгов в среду утром. FTSE 100 упал на 2,2 %, немецкий индекс Dax - на 2,3%, французский Cac 40 - на 2,4%. Испанский индекс Ibex потерял 2%.

На рынках Азии наблюдается снижение котировок. Японский индекс Nikkei упал на 4%, Hang Seng - на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 20% после недавнего пика на фоне объявленных правительством мер по экстренной поддержке автомобильной промышленности.

Рынки Тайваня также резко упали. А основной индекс на фондовой бирже Шанхая показал рост в 1,3%.

Если пошлины сохранятся, экономисты и инвесторы прогнозируют возможную рецессию. Однако если Трамп сможет быстро урегулировать ситуацию путем переговоров, то худшего сценария можно будет избежать.

Во вторник вечером на ужине со своими сторонниками республиканцами Трамп заявил, что страны "звонят нам и целуют мою задницу", чтобы договориться о пошлинах.

Ранее Трамп объявил, что разговор с исполняющим обязанности президента Южной Кореи помог им приблизиться к тому, что он назвал "великой сделкой" для обеих стран.

"Их главный помощник президента уже в самолете, направляющемся в США, и все выглядит хорошо", - написал Трамп в социальной сети Truth во вторник. "Мы также имеем дело со многими другими странами, все из которых хотят заключить сделку с Соединенными Штатами".

Торговый представитель США заявил в сенатском комитете, что около 50 стран уже обратились к нему с предложением обсудить вопросы торговли и что США открыты для переговоров.

Тем временем Китай поклялся "бороться до конца" и пообещал принять контрмеры после того, как Трамп пригрозил еще больше повысить тарифы на услуги второй по величине экономики мира.