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Федрезерв обещает снизить ставки - Dow Jones бьёт рекорды

ФРС
ФРС Авторское право MTI
By Euronews
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Итоги заседания Федеральной резервной системы США вызвали оптимизм у инвесторов. ФРС сообщила, что снижение стоимости заимствований может произойти в 2024 году. Диапазон ключевой процентной ставки - без изменений.

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Промышленный индекс Dow Jones в среду закрылся на рекордно высоком уровне, превысив отметку в 37000 пунктов. Всплеск оптимизма инвесторов вызвали итоги заседания Федеральной резервной системы США. ФРС сообщила, что ужесточение денежно-кредитной политики, проводившееся в течение последних двух лет, вероятно подходит к концу. Снижение стоимости заимствований может произойти в 2024 году. При этом ФРС не изменила диапазон ключевой процентной ставки.

Сет Сутел, Associated Press:"Уолл-стрит это нравится, потому что снижение ставок полезно для экономики. Это означает, что семьям, домохозяйствам, предприятиям и всем остальным дешевле занимать деньги. Если у вас есть ипотечный кредит на дом или вы собираетесь купить автомобиль, то эти ставки сильно выросли. И все из-за ФРС. ФРС повышала ставки, чтобы замедлить экономику. И теперь они думают, что, возможно, уже достаточно замедлили экономику".

Федеральная резервная система заявила, что она более чем вероятно несколько раз снизит ставки в 2024 году.

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