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Трамп не планирует приостанавливать действие тарифов на импорт

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп Авторское право Pool via AP
Авторское право Pool via AP
By Abby Chitty и AP
Опубликовано
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Мировые фондовые рынки лихорадит на фоне паники, вызванной торговыми войнами. Эксперты опасаются глобальной рецессии.

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не планирует приостанавливать действие пошлин на импорт, несмотря на очередной день турбулентности на мировых фондовых рынках.

На вопрос репортера в Овальном кабинете, готов ли он сделать паузу в тарифах, чтобы провести переговоры, Трамп ответил: "Мы не рассматриваем такой вариант. У нас много стран, которые хотят заключить с нами сделки, и это будут честные сделки, а в некоторых случаях они будут платить существенные тарифы".

Американские биржи после обвала в начале понедельника, закрыли основную торговую сессию незначительным снижением основных индексов. Dow Jones упал на 0,91 %. S&P - на 0,23 %. Высокотехнологичный Nasdaq закрылся в небольшом плюсе - 0,1% после того, как в течение торговой сессии опускался более чем на 5%.

Дисплей на Нью-Йоркской фондовой бирже
Дисплей на Нью-Йоркской фондовой бирже AP Photo/Seth Wenig

На фоне паники, вызванной торговыми войнами крупнейшие фондовые рынки Европы закрылись с понижением более чем на 4%. Испанские финансовые эксперты заявили, что есть серьезные основания опасаться глобальной рецессии после того, как индекс Ibex 35 потерял более 5%.

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