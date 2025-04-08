Трамп не планирует приостанавливать действие тарифов на импорт

Мировые фондовые рынки лихорадит на фоне паники, вызванной торговыми войнами. Эксперты опасаются глобальной рецессии.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не планирует приостанавливать действие пошлин на импорт, несмотря на очередной день турбулентности на мировых фондовых рынках.
На вопрос репортера в Овальном кабинете, готов ли он сделать паузу в тарифах, чтобы провести переговоры, Трамп ответил: "Мы не рассматриваем такой вариант. У нас много стран, которые хотят заключить с нами сделки, и это будут честные сделки, а в некоторых случаях они будут платить существенные тарифы".
Американские биржи после обвала в начале понедельника, закрыли основную торговую сессию незначительным снижением основных индексов. Dow Jones упал на 0,91 %. S&P - на 0,23 %. Высокотехнологичный Nasdaq закрылся в небольшом плюсе - 0,1% после того, как в течение торговой сессии опускался более чем на 5%.
На фоне паники, вызванной торговыми войнами крупнейшие фондовые рынки Европы закрылись с понижением более чем на 4%. Испанские финансовые эксперты заявили, что есть серьезные основания опасаться глобальной рецессии после того, как индекс Ibex 35 потерял более 5%.