В ночном клубе в Доминикане обрушилась крыша, погибли более 90 человек

В результате обрушения крыши в ночном клубе в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго погибли по меньшей мере 98 человек, около 160 - получили ранения.

Поисково-спасательная операция и разбор завалов продолжаются. Под обломками до сих пор остаются пострадавшие, число жертв может возрасти.

Сотрудники по меньшей мере 22 государственных учреждений принимают участие в ликвидации последствий.

В популярном клубе Jet Set в это время проходил концерт меренге, на котором присутствовали политики, спортсмены и другие местные знаменитости. Выступал исполнитель меренге Рубби Перес со своим оркестром, пока нет информации о его судьбе.

Подтверждена гибель губернатора провинции Монте-Кристи Нелси Круз, двух бывших игроков Высшей бейсбольной лиги.

Неизвестно, что стало причиной обрушения крыши и когда здание Jet Set в последний раз проверяли.

Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный национальный траур.