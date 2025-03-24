США утверждают, что в ходе последних авиаударов в Йемене уничтожены ключевые лидеры хуситов

РЕКЛАМА

США продолжают наносить авиаудары по позициям повстанцев хуситов по всему Йемену. Контролируемое повстанцами информационное агентство SABA со ссылкой на представителей здравоохранения сообщило, что в результате атаки в столице страны погиб по меньшей мере один человек и еще не менее 13 получили ранения.

Подробности о конкретных целях американских авиаударов не разглашаются, хотя советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что были уничтожены ключевые лидеры хуситов, в том числе их главный эксперт по ракетам.

Хуситы это не подтвердили это, хотя у них есть опыт преуменьшения своих потерь и раздувания заявлений об атаках на американские военные корабли.

"Мы нанесли удар по их штаб-квартире, - заявил Уолтц американским СМИ в воскресенье. - Мы поразили узлы связи, оружейные заводы и даже некоторые из их надводных предприятий по производству беспилотников".

Один из ударов пришёлся по зданию в западном районе йеменской столицы Саны.

На кадрах, снятых агентством SABA, видно разрушенное здание с пятнами крови на земле, усеянной обломками. Соседнее здание осталось неповрежденным, что говорит о том, что США, возможно, использовали при ударе боеголовку меньшей мощности.

Хуситы также сообщили об авиаударах США по населённым пунктам в Сааде, оплоте повстанцев, и её окрестностях, а также Ходейде, ключевом портовом городе на Красном море, и провинции Мариб, где находятся нефтяные и газовые месторождения, контролируемые силами, лояльными правительству Йемена в изгнании.

Авиаударная кампания США, в результате которой с момента её начала 15 марта погибли по меньшей мере 53 человека, последовала за угрозами хуситов возобновить нападения на "израильские" корабли в связи с блокадой Израилем поставок помощи в Газу.

В период с ноября 2023 года по январь этого года хутисты атаковали более 100 торговых судов, потопив два из них и убив четырех моряков. Они также совершали нападения на военные корабли США, хотя ни один из них не был успешно поражен.

Эти участившиеся нападения повысили авторитет хуситов, которые сталкиваются с внутренней экономической борьбой и пресекают инакомыслие и деятельность гуманитарных организаций на фоне продолжающейся гражданской войны в Йемене, которая опустошает страну уже почти десять лет.