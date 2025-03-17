Трамп назвал хуситов "бандитами и головорезами" и вновь пригрозил Ирану

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Президент США Дональд Трамп напрямую связал действия повстанцев-хуситов Йемена с их главным спонсором - Ираном, предупредив, что Тегеран "пострадает от последствий" дальнейших атак этой военизированной шиитской группировки.

По словам Трампа, Иран ответит "за каждый выстрел" со стороны йеменских хуситов.

Комментарии Трампа на его сайте Truth Social появился на фоне новой кампании американских авиаударов по повстанцам. Военное командование сообщило, что операция продолжается.

Хуситы заявляют, что жертвами американских авиаударов в выходные стали не менее 53 человек, около сотни получили ранения столице Сане и других провинциях, включая Сааду, оплот повстанцев на границе с Саудовской Аравией.

Назвав хуситов "зловещими бандитами и головорезами", Трамп предупредил, что любое нападение этой группировки будет встречено "огромной силой, и нет никаких гарантий, что эта сила остановится на этом".

"Иран играет в "невинную жертву" террористов-изгоев, над которыми они потеряли контроль, но они не потеряли контроль", - утверждает Трамп в своем посте. "Они диктуют каждый шаг, дают им оружие, снабжают их деньгами и очень сложной военной техникой, и даже, так называемой, "разведкой".

Ранее глава иранской военизированной Революционной гвардии попытался отделить действия хуситов от действий Тегерана.

В воскресенье мятежники выступили с утверждением, что запустили беспилотники и ракеты, нацеленные на авианосец USS Harry S. Truman в Красном море, они не достигли корабля, продолжающего выполнение своей миссии.

Центральное командование США, контролирующее операции на Ближнем Востоке, заявило о "начале крупномасштабного наступления по всему Йемену".

Связанные с хуситами СМИ подтвердили новые американские удары. В понедельник под ударом оказались портовый город Ходейда на Красном море и мухафаза Аль-Джауф к северу от столицы Саны.

Al Jazeera сообщает, что к акциям протеста в районах Йемена, контролируемых хуситам, присоединились десятки тысяч демонстрантов, многие из которых размахивали автоматами, кинжалами и Коранами, скандировали "Смерть Америке, смерть Израилю!" в столице Сане.

Массовые демонстрации прошли также в Сааде, в Дхамаре, Ходейде и Амране.

США начали новую кампанию авиаударов по Йемену в субботу после того, хуситы заявили, что возобновят нападения на израильские суда после того, как Израиль в этом месяце прекратил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа в рамках борьбы с боевиками ХАМАС.

Авиаудары США стали одними из самых масштабных атак против хуситов с момента начала войны в Газе в октябре 2023 года.

Хуситы называют свои действиями актами солидарности с палестинцами в Газе, где Израиль ведет войну с ХАМАС, еще одним союзником Ирана.

Нападения прекратились, когда в январе - за день до вступления Трампа в должность - Израиль и ХАМАС установили перемирие.

"Мы не собираемся, чтобы эти люди контролировали, какие корабли могут проходить, а какие нет. И вопрос в том, как долго это будет продолжаться? Это будет продолжаться до тех пор, пока у них больше не будет возможности это делать", - заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS в воскресенье.

В воскресенье группировка объявила, что в ответ на субботние удары США нанесла удар 18 ракетами и беспилотником по авианосцу USS Harry S Truman и сопровождающим его военным кораблям в северной части Красного моря.

В своем выступлении, транслировавшемся в воскресенье вечером, лидер хути Абдул-Малик аль-Хути заявил: "Мы ответим на эскалацию эскалацией".

"Мы ответим американскому врагу на его налеты, на его атаки, на ракетные удары, на поражение его авианосца, его военных кораблей, его судов", - сказал аль-Хути. "Однако у нас также остаются варианты эскалации. Если он продолжит свою агрессию, мы перейдем к дополнительным вариантам эскалации".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в своем письме на сайте X призвал США прекратить авиаудары и заявил, что Вашингтон не может диктовать Ирану свою внешнюю политику.

США и другие страны давно обвиняют Иран в оказании военной помощи повстанцам. ВМС США захватили части ракет и другого оружия иранского производства, которое, по их мнению, предназначалось для хуситов.

Ранее США, Израиль и Великобритания наносили удары по районам Йемена, контролируемым хуситами, но новая операция была проведена исключительно Вашингтоном, что стало первым ударом по хуситам при второй администрации Трампа.