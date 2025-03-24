Выступая на телеканале BFM TV, Мария да Силва заявила, что Рамадан усугубил яичный кризис во Франции. "Во время Рамадана люди потребляют много яиц, - объяснила она. - Они много готовят, делают десерты, так что да, сейчас яйца нарасхват".

Язвительная сатира и юмор в ответ на обвинения

Реакция быстро заполонила цифровое пространство: пользователи социальных сетей в качестве ответного оружия на обвинения выбрали сарказм. Платформы наводнили сатирические видео и фотографии, на которых изображены столы для ифтара в Рамадан, полные яиц, - пародия, подчеркивающая преувеличение и враждебность друг к другу.

Один из пользователей разместил видео со столом для рамадан-ифтара, полностью состоящим из яиц, с подписью: "Ифтар Рамадана по версии BFM TV". Это такой сатирический ответ на идею об "исключительной важности" яиц для мусульман.

Другой человек написал саркастический пост, в котором говорится следующее: "Меню Рамадана для мусульман на этот вечер: омлет с яйцами, картофель с яйцами, мясо с яйцами, салат с яйцами, суп с яйцами, хлеб с яйцами, выпечка с яйцами, сок с гибискусом и яйцами. Да, мы - причина кризиса!"

Один из пользователей язвительно прокомментировал это сообщение, сказав: "Поднимите руки, мусульмане! Отдайте все яйца, которые вы храните в своих домах! Оставьте немного для других, пожалуйста! Немедленно сдайте их в ближайший супермаркет!"

Другой пользователь тоже опубликовал интересный комментарий: "После истории с нехваткой подсолнечного масла из-за Рамадана мы имеем дело с яичным кризисом! Раньше во всех кризисах винили евреев, а теперь козлом отпущения стали мусульмане".

В 2022 году Мишель-Эдуард Леклерк, глава сети супермаркетов Leclerc, вызвал возмущение, когда обвинил мусульман в нехватке масла и муки, после чего был вынужден публично извиниться.

Реальные причины яичного кризиса

Цифры показывают, что яичный кризис во Франции не имеет ничего общего с Рамаданом или диетическими привычками мусульман. Согласно исследованию Национального комитета по продвижению яиц, средний француз в 2023 году потреблял 224 яйца в год, что на 10 яиц больше, чем десять лет назад. Этот рост отчасти объясняется снижением потребления мяса, что делает яйца дешевой и доступной альтернативой в качестве источника животного белка.

Кроме того, сектор производства яиц во Франции постепенно переходит к моделям разведения, которые более уважительно относятся к благополучию животных, а Европейская комиссия обязалась перейти к альтернативным системам разведения.

Интенсивное освещение в СМИ яичного кризиса в США, вызванного вспышкой птичьего гриппа, также повлияло на поведение французских потребителей. Эта обеспокоенность заставила потребителей запасаться яйцами, что оказало давление на местный рынок.

Заявление да Силвы прозвучало на фоне политической напряженности во Франции, вызванной разногласиями по поводу законопроекта, запрещающего ношение головных платков на спортивных соревнованиях, что некоторые расценили как проявление исламофобии.