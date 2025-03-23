Три человека погибли в Киеве после налета российских дронов

РЕКЛАМА

Три человека погибли в Киеве в результате удара российских беспилотников в ночь на воскресенье, сообщили в городской военной администрации и ГСЧС украинской столицы.

В числе погибших - 5-летняя девочка. Среди раненых также есть 11-месячный ребенок.

Сообщается, что обломки дронов попали в многоэтажные жилые дома, повредили административные здания и автомобили. В Киевской области обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий, из-за чего возник масштабный пожар. На местах продолжаются спасательные работы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на воскресенье Украины была атакована 147 беспилотниками. 97 из них было сбито, еще 25 дронов были локационно потеряны.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку в соцсетях:

"Такие атаки — ежедневные. За эту неделю более 1 580 управляемых авиационных бомб, почти 1 100 ударных дронов и 15 ракет разных типов были применены против наших людей. Во всем этом оружии имеется не менее 102 тысяч иностранных компонентов. Поэтому санкции против российских террористов должны работать более эффективно. Каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована. Нужны новые решения, новое давление на Москву, чтобы такие удары и война прекратились".

Нападение на столицу Украины произошло в преддверии переговоров о прекращении огня в Саудовской Аравии, на которых Украина и Россия, как ожидается, проведут непрямые переговоры при посредничестве США, чтобы обсудить паузу в дальних атаках на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру.