EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Оппозиция Словакии: действия правительства Фицо подрывают верховенство закона

Участницы акции протеста в Братиславе против правительства Роберта Фицо, 12 августа 2024 г.
Участницы акции протеста в Братиславе против правительства Роберта Фицо, 12 августа 2024 г. Авторское право Twitter @MartinaWinkle14
Авторское право Twitter @MartinaWinkle14
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Евросоюзу необходимо сохранять бдительность в отношении обещанных правительством Роберта Фицо реформ, заявляет оппозиция Словакии. За последние дни тысячи словаков вышли на улицы, чтобы осудить решения властей, подрывающие, по их мнению, базовые свободы и принцип верховенства закона.

РЕКЛАМА

Недовольство популистским правительством Роберта Фицо достигло точки кипения, Евросоюзу необходимо сохранять бдительность в отношении обещанных правительством реформ, заявляет оппозиция Словакии.

В последние дни тысячи словаков вышли на улицы, чтобы осудить решения правительства, подрывающие, по их мнению, свободу и верховенство закона.

Речь, в частности, идёт об увольнении руководства Национального театра и Национальной галереи крайне правым министром культуры Мартиной Шимковичовой и о роспуске национального полицейского управления - шагах, которые оппоненты называют проявлениями более широких репрессий.

Архив: премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на выездное заседание кабинета министров в Хандлове за день до покушения, 15 мая 2024 г.
Архив: премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на выездное заседание кабинета министров в Хандлове за день до покушения, 15 мая 2024 г.Radovan Stoklasa/AP
Мы слышали из уст премьер-министра, что он называет либерализм, прогрессизм раковой опухолью (конец цитаты). Очевидно, что идёт лобовая атака на свободу: свободу выражения мнений, свободу искусства, культуры и особенно на верховенство закона, что очень беспокоит Еврокомиссию
Лючия Яр
член Европарламента от "Прогрессивной Словакии"

С момента возвращения к власти в октябре прошлого года премьер-министр Роберт Фицо вызвал бурю негодования, решив пересмотреть Уголовный кодекс и распустить Специальную прокуратуру. Затем пошли разговоры о намерении правительства распустить Национальное агентство по борьбе с преступностью. Оно занималось громкими коррупционными делами, в том числе - теми, в которых упоминалось имя самого Фицо.

На прошлой неделе министр юстиции Словакии выступил посредником при освобождении из тюрьмы бывшего спецпрокурора, осужденного по обвинению в коррупции и взяточничестве. В ответ на это Брюссель пока не предпринял никаких действий, отмечают наблюдатели.

Еврокомиссия до сих пор проявляла большую осторожность, чтобы не перейти в наступление на правительство Фицо. Ситуация стала ещё более деликатной из-за недавнего покушения на г-на Фицо. Поэтому следует очень осторожно проводить грань между: законной критикой действий правительства, которые противоречат ряду фундаментальных принципов ЕС, особенно верховенству закона, с одной стороны, и не поддаваться ненависти к самому господину Фицо, с другой
Антон Списак
сотрудник Центра европейских реформ

В июле Еврокомиссия сделала Словакии выговор за отступление от принципов верховенства закона и уважения свободы СМИ. За аналогичные нарушения в прошлом Брюссель замораживал фонды стран-членов, таких как, например, Венгрия.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Французские политики ищут законодательный компромисс

ISW: кампания ВСУ в Курской области может изменить траекторию войны

Дунай мелеет из-за сильной жары

Протесты Коррупция Еврокомиссия Словакия Роберт Фицо Политика Словакии