Евросоюзу необходимо сохранять бдительность в отношении обещанных правительством Роберта Фицо реформ, заявляет оппозиция Словакии. За последние дни тысячи словаков вышли на улицы, чтобы осудить решения властей, подрывающие, по их мнению, базовые свободы и принцип верховенства закона.
Недовольство популистским правительством Роберта Фицо достигло точки кипения, Евросоюзу необходимо сохранять бдительность в отношении обещанных правительством реформ, заявляет оппозиция Словакии.
В последние дни тысячи словаков вышли на улицы, чтобы осудить решения правительства, подрывающие, по их мнению, свободу и верховенство закона.
Речь, в частности, идёт об увольнении руководства Национального театра и Национальной галереи крайне правым министром культуры Мартиной Шимковичовой и о роспуске национального полицейского управления - шагах, которые оппоненты называют проявлениями более широких репрессий.
С момента возвращения к власти в октябре прошлого года премьер-министр Роберт Фицо вызвал бурю негодования, решив пересмотреть Уголовный кодекс и распустить Специальную прокуратуру. Затем пошли разговоры о намерении правительства распустить Национальное агентство по борьбе с преступностью. Оно занималось громкими коррупционными делами, в том числе - теми, в которых упоминалось имя самого Фицо.
На прошлой неделе министр юстиции Словакии выступил посредником при освобождении из тюрьмы бывшего спецпрокурора, осужденного по обвинению в коррупции и взяточничестве. В ответ на это Брюссель пока не предпринял никаких действий, отмечают наблюдатели.
В июле Еврокомиссия сделала Словакии выговор за отступление от принципов верховенства закона и уважения свободы СМИ. За аналогичные нарушения в прошлом Брюссель замораживал фонды стран-членов, таких как, например, Венгрия.