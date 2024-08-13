By Euronews и AP, EBU

Евросоюзу необходимо сохранять бдительность в отношении обещанных правительством Роберта Фицо реформ, заявляет оппозиция Словакии. За последние дни тысячи словаков вышли на улицы, чтобы осудить решения властей, подрывающие, по их мнению, базовые свободы и принцип верховенства закона.

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Недовольство популистским правительством Роберта Фицо достигло точки кипения, Евросоюзу необходимо сохранять бдительность в отношении обещанных правительством реформ, заявляет оппозиция Словакии.

В последние дни тысячи словаков вышли на улицы, чтобы осудить решения правительства, подрывающие, по их мнению, свободу и верховенство закона.

Речь, в частности, идёт об увольнении руководства Национального театра и Национальной галереи крайне правым министром культуры Мартиной Шимковичовой и о роспуске национального полицейского управления - шагах, которые оппоненты называют проявлениями более широких репрессий.

Архив: премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на выездное заседание кабинета министров в Хандлове за день до покушения, 15 мая 2024 г. Radovan Stoklasa/AP

Мы слышали из уст премьер-министра, что он называет либерализм, прогрессизм раковой опухолью (конец цитаты). Очевидно, что идёт лобовая атака на свободу: свободу выражения мнений, свободу искусства, культуры и особенно на верховенство закона, что очень беспокоит Еврокомиссию Лючия Яр член Европарламента от "Прогрессивной Словакии"

С момента возвращения к власти в октябре прошлого года премьер-министр Роберт Фицо вызвал бурю негодования, решив пересмотреть Уголовный кодекс и распустить Специальную прокуратуру. Затем пошли разговоры о намерении правительства распустить Национальное агентство по борьбе с преступностью. Оно занималось громкими коррупционными делами, в том числе - теми, в которых упоминалось имя самого Фицо.

На прошлой неделе министр юстиции Словакии выступил посредником при освобождении из тюрьмы бывшего спецпрокурора, осужденного по обвинению в коррупции и взяточничестве. В ответ на это Брюссель пока не предпринял никаких действий, отмечают наблюдатели.

Еврокомиссия до сих пор проявляла большую осторожность, чтобы не перейти в наступление на правительство Фицо. Ситуация стала ещё более деликатной из-за недавнего покушения на г-на Фицо. Поэтому следует очень осторожно проводить грань между: законной критикой действий правительства, которые противоречат ряду фундаментальных принципов ЕС, особенно верховенству закона, с одной стороны, и не поддаваться ненависти к самому господину Фицо, с другой Антон Списак сотрудник Центра европейских реформ

В июле Еврокомиссия сделала Словакии выговор за отступление от принципов верховенства закона и уважения свободы СМИ. За аналогичные нарушения в прошлом Брюссель замораживал фонды стран-членов, таких как, например, Венгрия.