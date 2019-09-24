Противники "брексита": верховенство закона возобладало

Палата общин возобновит работу в среду в 11.30 по местному времени. Об этом было объявлено сразу после обнародования вердикта Верховного суда, признавшего незаконным решение премьер-министра приостановить работу парламента.

Джина Миллер, активная противница брексита и истец по одному из двух лроцессов против роспуска парламента, празднует победу: "Сегодняшнее судебное постановление подтверждает, что в нашем государстве царит верховенство закона. Закона, выше которого нет никого, даже премьер-министра. Нельзя ни в коем случае позволить правительству преуменьшить важность вынесенного сегодня решения!"

К немедленной отставке в свете принятого решения призвал главу правительства лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. В заключительной речи на съезде лейбористов в Брайтоне он заявил: "Я приглашаю Бориса Джонсона в этот исторический момент взять на себя ответственность... Призываю соблюдать закон, отказаться раз и навсегда от "брексита без сделки", провести выборы, в ходе которых было бы избрано правительство, уважающее демократию и верховенство закона, и вернуть наконец власть народу!"

Второе дело, решение по которому вынес сегодня Верховный суд, было инициировано членом Шотландской народной партии Джоанной Черри. Лидер партии Никола Стёрджен так прокомментировала последние события: "Основной приоритет парламента должен по-прежнему заключаться в недопущении Brexit'a в конце октября. Но если премьер-министр не готов поступить достойно и уйти в отставку, думаю, парламент должен собраться как можно скорее, чтобы заставить его сделать это".

В свою очередь спикерПалаты общин Джон Беркоу уточнил терминологию: "В свете этого недвусмысленного решения я поручил Палате общин подготовиться не к созыву, поскольку пророгация была незаконной и недействительной, а к возобновлению деятельности".

Наблюдатели отмечают, что решение высшей судебной интсанции ставит в неловное положение не только премьер-министра, но и Ее Величество, которая без промедления дала согласиена роспуск парламента после простого телефонного звонка.