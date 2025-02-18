Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Египет готовит план восстановления Газы без переселения палестинцев

На аэрофотоснимке, сделанном с помощью беспилотника, видны палатки на фоне разрушений, вызванных израильским воздушным и наземным наступлением в Бейт-Лахии, северный сектор Газа, в понедельник, 17 февраля.
By Emma De Ruiter и AP
Египет готовит план восстановления сектора Газы без переселения местного населения. Ранее президент США Трамп предложил отдать анклав под управление Америки, а палестинцев оттуда расселить по соседям.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна разрабатывает план восстановления сектора Газа без принудительного выселения палестинцев - в противовес проекту, озвученному ранее Белым домом. Там предложили передать разрушенный войной анклав под контроль США для масштабной реконструкции с выселением жителей в ближневосточные страны по соседству.

Сразу после того, как Трамп озвучил свою идею, МИД Египта выступил с заявлением, в котором подчеркнул важность разрешения кризиса в секторе, не затрагивая местожительство населения.

Египетская газета "Аль-Ахрам" сообщила, что предложение ас-Сиси предусматривает создание "безопасных зон" в Газе, где палестинцы смогут жить, пока египетские и международные строительные фирмы будут восстанавливать инфраструктуру сектора. Эти зоны оборудуют мобильными домами, а людям наладят поставки гумпомощи. Проект, считают в Каире, должен обеспечить десятки тысяч рабочих мест для населения Газы.

Центральное место в предложении Египта занимает создание в анклаве администрации, не связанной ни с ХАМАС, ни с Палестинской автономией; она будет управлять сектором и следить за ходом восстановительных работ.

Сообщается, что президент Египта лично обсудил свою идею с президентом Франции Макроном и получил "добро". Впереди - обсуждение на арабском саммите в Эр-Рияде.

Госсекретарь США Марко Рубио, который в понедельник находился в Саудовской Аравии в рамках турне по региону, заявил, что Америка готова выслушать альтернативные предложения. "Если у арабских стран есть лучший план, то это замечательно", - отметил Рубио в эфире радио.

Предложение Трампа озвучено в момент перемирия Израиля и ХАМАС. Президент США сообщил, что готов сделать из анклава "Ривьеру Ближнего востока", куда, по его замыслу, переселенные палестинцы вернуться не смогут.

Жители сектора Газа, с кем удалось побеседовать журналистам, заявили, что не покинут свою родину, а соседние страны, включая Египет, предупредили, что не готовы принять и поселить у себя 2 миллиона человек.

