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Глава UNOPS: "Соглашение о прекращении огня в Газе нужно продлить"

В прошлом месяце Еврокомиссия выделила 120 миллионов евро на гуманитарную помощь Газе
В прошлом месяце Еврокомиссия выделила 120 миллионов евро на гуманитарную помощь Газе Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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В интервью Euronews глава UNOPS Хорхе Морейра да Силва выразил уверенность, что ЕС сыграет важную роль.

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Глава Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) предупреждает, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа продолжается, несмотря на соглашение о прекращении огня, которое, по его словам, нужно продлить.

Хорхе Морейра да Силва посетил в четверг сектор Газа, поскольку UNOPS поставляет в Газу топливо, которое является единственным источником энергии.

Он также координирует оказании всей помощи и хотел увидеть своими глазами последствия войны. Он побеседовал с Euronews , находясь в регионе.

"Я был озадачен тем, что увидел. Разрушение инфраструктуры, разрушение жилья, разрушение дорог, 70% всей инфраструктуры разрушено... Поэтому ключевой момент моего визита в Газу заключается в том, что очень важно доставлять всю гуманитарную помощь, которая необходима в чрезвычайных ситуациях. Но также важно подготовить скорейшее восстановление. А скорейшее восстановление - это разбор завалов, восстановление дорог, электричество, санитария, строительство больниц и школ", - заявил глава UNOPS.

На вопрос Euronews о решении Трампа заморозить USAID и о том, как это может повлиять на гуманитарную помощь в Газе и какую роль может сыграть ЕС в этом контексте.

Хорхе Морейра да Силва ответил, что не хотел бы комментировать "конкретное решение какой-либо страны-члена", но он ясно дал понять, что международное сообщество должно выполнить свою работу.

"Я увидел надежду, ожидание того, что прекращение огня продлится и что худшее уже позади. Поэтому мы не можем потерпеть неудачу. Мы не можем потерпеть неудачу. Важно, чтобы международное сообщество оказало необходимое давление на стороны. Чтобы сохранить прекращение огня, но также чтобы международное сообщество обеспечило доставку всей помощи в Газу", - заявил он.

Хорхе Морейра да Силва выразил уверенность, что ЕС сыграет важную роль. В прошлом месяце Еврокомиссия объявила о новом пакете гуманитарной помощи для Газы на сумму 120 миллионов евро, в результате чего общий объем гуманитарной помощи ЕС Газе составит более 450 миллионов евро с 2023 года. Кроме того, рейсы ЕС по воздушному мосту доставили более 3800 тонн помощи.

Этот визит в Газу был частью миссии ЮНОПС на Ближнем Востоке, включая также Ливан и Сирию.

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