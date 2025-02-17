Марко Рубио призвал перестать наступать на те же грабли в отношении ХАМАС

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Госсекретарь США Марко Рубио посетил Израиль в рамках первой поездки в страну с момента вступления в должность в январе. Он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним вооруженный конфликт в Газе, проблемы Сирии и Ливана, угрозы со стороны Ирана. Рубио заверил Израиль в безоговорочной поддержке Дональда Трампа. Президент США недавно озвучил проект по Газе, предложив передать анклав под контроль Америки для масштабных преобразований, а его жителей - переселить.

ХАМАС не может существовать как военная или правительственная сила. Марко Рубио.

По оценке Рубио, это - единственный способ добиться мира в регионе. "Мы не можем продолжать вечный цикл, в котором повторяемся, оказываясь всегда на том же месте, - заявил Рубио. - Наш президент выразился предельно ясно по этому поводу. ХАМАС не может существовать как военная или правительственная сила. Честно говоря, пока он существует как сила, которая может управлять, решать, угрожать насилием, мир невозможен".

Идея Трампа в отношении анклава вызвала интерес Израиля, который убежден, что Хамас больше не должен контролировать сектор. Израильский премьер подтвердил, что тесно сотрудничает с Белым домом. "Мы с президентом Трампом работаем в полной координации, - уточнил Нетаньяху. - И да, у нас есть общая стратегия, но мы не всегда можем поделиться с общественностью ее деталями. в частности, тем, когда откроются врата ада, а это, несомненно, случится, если нам не вернут всех наших заложников до последнего".

Стороны сверили часы и по проблеме Ирана, страны, которую госсекретарь США назвал "крупнейшим источником нестабильности". Рубио вновь подтвердил принципиальную позицию США о недопустимости владения Ираном ядерным оружием. В рамках визита в Израиль Рубио также встретился с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, обсудив с ним укрепление отношений со странами "Авраамовых соглашений" (договоры о нормализации отношений между Израилем с рядом арабских стран - прим.), перенос посольств в Иерусалим и борьбу с антисемитизмом.

В продолжение турне госсекретарь США посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Египет и Иорданию он исключил из перечня запланированных остановок после того, как они отказались принять палестинцев в случае расселения Газы.