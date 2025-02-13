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На этой неделе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится первая встреча президента Украины с представителями новой администрации США. Как ожидается, Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, что может стать началом переговоров о прекращении войны в Украине.

Вопрос в том, на каких условиях.

Почти через три года с начала полномасштабного вторжения России ожидания в Киеве осторожны. Хотя украинцы постоянно повторяют, что никто не хочет мира больше, чем они сами, после стольких потерь и жертв они хотят справедливости.

"Это должен быть долгосрочный мир, а не прекращение огня, которое приведет к новой войне через пять лет, когда россияне перегруппируются, построив еще больше танков и ракет", - говорит заместитель главы парламентской группы партии Зеленского "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она побеседовала с Euronews через несколько часов после очередного российского ракетного удара по Украине и ее столице Киеву.

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По ее словам, ожидания Путина не изменились.

"Путин был готов убивать украинцев вчера, делает это сегодня и будет убивать завтра. Мы не видим никаких намерений с российской стороны прекратить эту агрессивную войну и эти убийства", - говорит политик.

Даже если в ходе переговоров будет достигнуто соглашение о прекращении огня, никто в Украине не верит, что оно продлится долго. Как и после первого вторжения в 2014 году, Россия перегруппируется и вернется через несколько лет "с новыми танками и ракетами", говорит Кравчук.

"Я не хочу, чтобы мои дети и дети других украинцев пережили еще одну войну, когда в Кремле будет либо другой диктатор, либо достаточно танков и самолетов для вторжения", - подчеркивает она.

"Более того, в следующий раз Россия мобилизует украинцев с оккупированных территорий, чтобы они пошли воевать против своей собственной страны", - предупреждает Кравчук, указывая на то, что более миллиона украинских детей остаются на оккупированных территориях.

"Они милитаризированы, их вооружают. Их украинская идентичность стирается. Их превращают в русских и говорят: "Вы должны воевать со своими родственниками"", - говорит Кравчук.

Возможные территориальные уступки

Одной из самых больших проблем Украины является то, что Киеву придется уступить часть территорий, которые в настоящее время оккупированы Россией.

В 2014 году РФ незаконно аннексировала Крым и оккупировала некоторые части восточной Украины. Восемь лет спустя Москва начала полномасштабное вторжение и захватила еще больше земель, сровняв с землей города и поселения на юге и востоке Украины.

Попытается ли Вашингтон теперь заставить Украину полностью уступить эти территории?

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Эндрю Ново из программы по трансатлантической обороне и безопасности Центра анализа европейской политики обращает внимание, что есть разница между "уступкой территорий де-юре и уступкой де-факто".

"Например, в советский период Москва оккупировала страны Балтии, они де-факто были частью Советского Союза. Но де-юре они не считались частью СССР. Соединенные Штаты и многие другие страны никогда не признавали их частью СССР", - объясняет Ново.

"Когда Советский Союз распался, эти страны обрели или восстановили де-юре и де-факто независимость от СССР", - напоминает Ново.

В беседе с Euronews Ново отметил, что в нынешних условиях Украине будет очень сложно вернуть себе оккупированные Москвой территории. Но если Украина сможет избежать решения о передаче земель РФ "де-юре", то в будущем она, возможно, получит шанс в какой-то момент вернуть их".

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В некотором смысле это может стать "дивидендом мира", который поможет стране "восстановиться и двигаться вперед, зная, что все еще возможно, как в случае со странами Балтии, вернуть себе территорию, захваченную в результате вторжения".

Тем не менее, Ново признает, что, в отличие от Советского Союза, вопрос о российском режиме - это "спекуляция совсем другого рода в плане того, насколько он будет стабилен и силен внутри РФ, как долго просуществует и его способности проецировать силу в Украину на международном уровне".

"Было бы чистой спекуляцией утверждать, что режиму Путина осталось 5 или 20 лет, или что новое правительство в России изменит свою политику", - подчеркивает он.

Именно поэтому гарантии безопасности являются ключевым условием любой возможной сделки.

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Украина и история гарантий безопасности

Прошлой осенью украинский президент шокировал своих западных союзников, заявив, что Киеву нужно либо стать частью НАТО, либо получить ядерные ракеты, третьего варианта нет.

"Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", - сказал Зеленский.

Позднее администрации президента и самому Зеленскому пришлось неоднократно повторять, что Украина не планирует возвращаться к ядерному оружию.

"Я имел в виду, что сегодня для нас нет более надежной гарантии безопасности, чем членство в НАТО", - пояснял украинский лидер.

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Зеленскому пришлось объяснять, что он иллюстрирует, насколько тяжела ситуация для Киева, ссылаясь на Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от крупнейших ядерных держав, включая Великобританию, США и РФ.

Однако всего через два десятилетия Россия отказалась от своих слов и вторглась на территорию соседнего государства.

Несмотря на этот горький опыт, Украина пыталась договориться с Россией после первого вторжения в 2014 году. Результатом этих попыток стали соглашения Минск-1 и Минск-2, которые Москва не соблюдала, а спустя несколько лет последовало полномасштабное вторжение.

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Мы не хотим другого Минска, но нам также не нужен другой Будапешт".

Таким образом, "нам не нужен еще один Минск, но нам также не нужен еще один Будапештский меморандум", - говорит Евгения Кравчук, добавляя, что именно поэтому гарантии должны исходить от США, а не только от ЕС.

Она указала Euronews, что Вашингтон не участвовал в Минских соглашениях.

"Это доказывает, что формат - только Европа без участия президента США - не работает", - подчеркивает Кравчук.

Отвечая на вопрос, сможет ли Европа заменить США, Ново сказал Euronews: "Европа не сможет заменить Соединенные Штаты ни в политическом, ни в практическом материальном плане".

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Далее он пояснил, что с точки зрения переговоров это просто снижает переговорную силу Украины.

"Если Украина ведет переговоры, имея за спиной Европу, она может добиться определенных уступок от России и добиться определенной стабилизации ситуации", - говорит он.

"Если Украина будет действовать без Соединенных Штатов и только с Европой, то эта отправная точка будет ниже. Если же она будет работать с США и Европой, то у нее будет больший потенциал для лучшего решения с украинской точки зрения", - отмечает Ново.

Мюнхен и начало переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы переговоры начались как можно скорее, а Мюнхенская конференция по безопасности стала первым шагом к тому, чтобы положить конец тому, что он называет "бессмысленной войной, которая приводит к массовым жертвам и разрушениям".

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Ново признает, что он не ожидает большого прорыва от встреч в конце недели, но некоторые предложения, скорее всего, будут озвучены.

"Я ожидаю, что новая администрация через своих представителей на Мюнхенской конференции по безопасности, по крайней мере, выдвинет некоторые идеи о том, как они хотят начать переговоры, как они хотят начать продвигать какой-то мирный процесс в Украине", - объясняет Ново.

Кравчук, которая сама будет в Мюнхене, говорит, что в этом году Украина находится в иной ситуации: Киев теперь контролирует часть российской территории в приграничной Курской области, что дает больше рычагов влияния на возможные переговоры.

Но, по ее словам, самое важное для прекращения войны - это единство союзников Украины.

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"Это то, чего на самом деле боится Россия. Они хотят разобщить партнеров", - считает Кравчук.